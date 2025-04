Sénégal: Signature d'une convention tripartite pour la formation dans les secteurs pétrolier et gazier

Dakar — Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG) et le Secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local (CNSCL) ont signé, mercredi, une convention tripartite de partenariat en vue de former une main-d'œuvre qualifiée et prête à saisir les opportunités offertes par le secteur pétrolier et gazier.

Les documents ont été paraphés par Amadou Ba, directeur du 3FPT, Fall Mbaye, directeur général de l'INPG, et Mor Bakhoum, secrétaire technique du CNSCL, en présence de leurs collaborateurs.

"Cette signature ne constitue pas qu'une simple formalité administrative, mais un acte fort porteur d'ambition et de transformation pour le Sénégal dans un secteur aussi stratégique que le pétrole et le gaz", a souligné le directeur du 3FPT

La convention a pour objectif de "financer une offre de formation pertinente et adaptée aux exigences du marché afin de permettre à la main-d'œuvre locale de s'intégrer pleinement et efficacement dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière", a-t-il précisé.

Mor Bakhoum, le secrétaire technique du CNSCL, a relevé l'importance du renforcement des compétences locales et de la promotion d'une main-d'œuvre qualifiée.

"Pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par nos ressources extractives, nous devons disposer de ressources humaines hautement qualifiées. Cette convention permettra d'assurer une formation adaptée aux besoins du marché tout en facilitant l'insertion des jeunes dans les métiers porteurs du pétrole et du gaz", a-t-il affirmé.

De son côté, Fall Mbaye, le directeur général de l'INPG, a rappelé que cet accord engage les trois institutions à former des milliers de jeunes d'ici 2029, dans les secteurs du pétrole, du gaz, des mines et de l'énergie.

"Nous sommes convaincus que cette collaboration permettra de former des professionnels compétents capables de répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Nous prévoyons de former 1 000 jeunes avec le 3FPT et le CNSCL d'ici la fin de l'année, avec un programme qui pourrait couvrir jusqu'à 15 000 jeunes", a-t-il annoncé.

M. Fall a précisé que cette convention s'inscrit dans la stratégie du Sénégal en matière de contenu local, telle que définie par la loi 2019-04 et la loi 2022-17, qui visent à maximiser l'impact économique des industries extractives sur les entreprises et travailleurs nationaux.

Elle inclut "un plan d'action concret avec des objectifs et des délais précis afin d'assurer un suivi rigoureux de sa mise en oeuvre", a-t-il ajouté.