Sénégal: A Thiès, une répétition générale grandeur nature pour donner un avant-goût du défilé du 4 avril

La zone militaire numéro 7, maîtresse d'oeuvre des célébrations du 65-ème anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance, a organisé, mercredi, l'avant-veille du défilé du 4 avril, une dernière répétition générale grandeur nature, avec un avant-goût très prometteur, a constaté l'APS.

Vers 9 heures, l'avenue Caen est barrée, depuis les alentours du Lycée Malick Sy jusqu'à la Place Mamadou Dia, qui abrite la tribune officielle.

Toutes les issues menant vers cette place portant le nom du Premier président du conseil du Sénégal, sont interdites à la circulation, les véhicules et les motos sont déviés tout autour, créant quelques bouchons.

Sur le tronçon quadrillé de l'avenue dont la chaussée est marquée de blanc et jaune pour les besoins du défilé, sont garés, une file de véhicules d'engins, de chars, de squads devant participer à la parade, en attendant leur tour.

Un peu partout, on aperçoit des hommes en uniforme.

Sur l'avenue et sur la Place Mamadou Dia, où trois tribunes sont déjà montées côte à côte, quelques gradés font les derniers réglages, suivant l'ordre de passage établi des défilants, avant le début de la dernière répétition, en attendant le jour J.

Des badauds alignés le long de la route, se délectent de ces moments, où ils sont presque en contact direct avec les hommes de tenue, militaires et paramilitaires.

Aux environs de midi, les majorettes de l'Ecole Sésame, accompagnées d'un roulement de tam-tams ouvrent le défilé civil.

La participation des premières majorettes, celles du lycée John Fitzgerald Kennedy remontent à 1976, en présence du Président Léopold Sédar Senghor, rappelle M. Ciss, le micro-central de la cérémonie pour le défilé civil.

Poursuivant son rappel historique, il ajoute qu'elles étaient accompagnées par le groupe du défunt percussionniste de renommée internationale Doudou Ndiaye Coumba Rose, qui aurait pensé l'introduction des majorettes dans le défilé du 4 avril.

Après leur chorégraphie devant la tribune officielle, une majorette, visiblement éprouvée par la chaleur et la débauche d'énergie, s'écroule, près du CRFPE faisant face à la place Mamadou Dia. Des secouristes accourent et quelques minutes plus tard, elle se remet sur pied, soutenue par des compagnes.

A 12 heures 14, la fanfare se met en place, suivie de près par des enfants du préscolaire conduits par des moniteurs.

Des établissements scolaires de tous les niveaux, surtout du privé, se succèdent avec un éventail de tenues aux couleurs variées. Ils rivalisent dans la maîtrise du pas cadencé et du balancement de bras.

Parmi les 24 entités qui ont paradé, le lycée Amary Ndack Seck, l'Ecole franco-arabe Ndiassé Mbaye, l'Ecole Saint Augustin, l'Ecole polytechnique de Thiès (EPT), l'Ecole nationale supérieure d'agriculture (ENSA), etc.

Le cadre de vie, la Croix-Rouge, les scouts, les Assistants à la sécurité de proximité (ASP) et les mouvements de jeunesse, les acteurs culturels n'étaient pas non plus en reste.

Pour le défilé aérien, deux hélicoptères et trois avions d'entraînement de l'Ecole de l'armée de l'air survolent la place, à deux reprises.

La gendarmerie lance le défilé motorisé, avec ses motards, véhicules tout-terrain, suivis du Centre d'entraînement tactique, Capitaine Mbaye Diagne, du Bataillon des blindés avec ses chars.

Le Groupement d'incendie et de secours numéro 2 de Thiès a déployé une impressionnante logistique, faite d'ambulances, de camions d'incendie, entres autres. La police nationale, le service d'hygiène, les Eaux et Forêts ont attiré l'attention avec leurs squads.

Seniran Auto et l'Association des cyclistes de Thiès ferment le défilé motorisé.

Vient ensuite le défilé à pied des corps militaires et paramilitaires, qui se mettent en situation réelle.

Plus de 1700 civils et plus 800 militaires et paramilitaires

Après un débriefing à la fin de la répétition, le commandant de la zone militaire, le colonel Thierno Gningue affiche sa satisfaction.

"Après plusieurs semaines de séances d'entraînement dans les écoles, nous venons d'assister à la répétition générale", dit le commandant de la Zone militaire numéro 7 le colonel à la presse, venue en masse.

Quelque 1.703 jeunes issus des écoles élémentaires, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur ont participé à cette répétition générale, renseigne l'officier. S'y ajoutent quatre-vingt-dix-huit véhicules et motos de la gendarmerie, 682 éléments des corps militaires et paramilitaires, a-t-il fait savoir.

Ces célébrations se poursuivent jeudi avec la retraite au flambeau, qui partira des trois mairies de la commune de Thiès, d'où des cohortes emprunteront autant d'itinéraires convergeant vers la place de France.

Le thème du défilé de cette année "+Vers une souveraineté industrielle et technologique des Forces armées+ répond aux enjeux géopolitiques de l'heure, ainsi qu'aux aspirations de notre nation", commente le colonel Gningue. Il traduit la volonté des autorités de miser sur la recherche technologique, l'innovation et la création d'une industrie de défense performante, dit-il.

Ces activités se dérouleront dans tous les départements des régions administratives de Thiès et Diourbel, qui composent la zone militaire numéro 7. Il invite toutes les populations de Thiès à venir assister massivement à ces célébrations.