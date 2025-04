Afrique: Première tournée sur le continent de Massad Boulos tout nouveau conseiller pour l'Afrique de la Maison Blanche

Tout juste nommé et déjà sur le terrain. Aux États-Unis, l'administration Trump a annoncé en début de semaine la nomination de Massad Boulos au poste de conseiller principal pour l'Afrique. Il occupe déjà les fonctions de conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et le Moyen-Orient. Massad Boulos est arrivé mercredi soir en RDC où il entame une tournée qui doit le conduire aussi au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Il doit rencontrer le président Félix Tshisekedi à Kinshasa.

Récemment nommé, c'est donc en RDC que le nouveau conseiller fait son premier déplacement sur le continent. « Ça dénote un intérêt et/ou une urgence de la situation », estime-t-on du côté de la présidence congolaise. Et Massad Boulos n'est pas arrivé seul puisqu'il est accompagné de la sous-secrétaire d'État américaine, Corina Sanders.

Au programme de cette visite : « nous sommes obligés de parler de la guerre », explique un proche du président Tshisekedi, rapporte notre correspondante à Kinshasa. La situation à l'Est sera donc au coeur de l'entretien que le chef de l'État doit accorder aux deux représentants américains. Le duo doit rencontrer des chefs d'État et des chefs d'entreprise pour « faire avancer les efforts en vue d'une paix durable » dans l'est de la RDC, peut-on lire dans le communiqué du département d'État américain. L'administration Trump s'intéresse de près à ce conflit et elle a déjà pris des sanctions contre des responsables rwandais et congolais de l'Alliance du Fleuve Congo.

Mais la visite de Massad Boulos a aussi pour but de « promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région », selon ce communiqué. Il sera aussi question de business, renchérit notre source à Kinshasa, signale Paulina Zidi : « Il faut notamment évoquer le corridor de Lobito ». Ce projet porté par l'ancienne administration Biden qui prévoit la construction d'une ligne ferroviaire pour relier la Zambie à l'Atlantique via la RDC et l'Angola afin d'exporter les ressources minières.

« Mais tout va ensemble, nuance un proche du dossier, puisque ce genre de projet ne peuvent fonctionner qu'avec la sécurité ». Une allusion au partenariat minier en discussion entre Kinshasa et Washington.

Depuis plusieurs semaines, des discussions existent entre les États-Unis et la RDC pour des partenariats en vue de l'exploitation des minerais congolais dont une partie se trouve dans les territoires contrôlés par le M23. Les États-Unis pourraient apporter une aide à la sécurité en échange d'une facilité d'accès aux minerais rares qui se trouvent dans le pays.

En mars, le Dr Ronny Jackson, ancien médecin du président Donald Trump sous son premier mandat et élu républicain de l'État du Texas, s'était également rendu en Afrique centrale et la question du conflit à l'est de la République démocratique du Congo (RDC) était au centre de sa visite.