Algérie: Hidaoui prend part au Sommet de la jeunesse africaine à Addis-Abeba

Alger — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, prendra part au Sommet de la jeunesse africaine, prévu à Addis-Abeba (Ethiopie) du 3 au 5 avril, indique mercredi un communiqué du ministère.

Organisé par l'Union africaine (UA) sous le slogan "Libérer le potentiel de la jeunesse pour une Afrique prospère", ce sommet vise à "renforcer la participation des jeunes aux efforts en faveur de la paix et du développement durable dans le continent" et à "promouvoir l'unité au sein de la jeunesse africaine" à travers l'examen de questions essentielles, telles que "la diplomatie et le rôle de la jeunesse dans la protection des intérêts africains au niveau international", précise la même source.

Le sommet, qui verra la participation de "près de 1.000 jeunes", sera marqué par l'organisation d'une exposition de start-up et de diverses activités culturelles.

A cette occasion, M. Hidaoui présentera "l'expérience de l'Algérie en matière d'autonomisation des jeunes et dans le développement de politiques favorisant leur participation à la prise de décision, grâce à l'attention et au soutien considérables accordés à cette catégorie par les hautes autorités du pays", selon le communiqué.

Mettant en avant le modèle algérien en faveur de la jeunesse, le communiqué a rappelé "la création d'un ministère dédié à la jeunesse, l'installation du Conseil supérieur de la jeunesse, la participation des jeunes aux assemblées élues aux niveaux local et national suite à la modification de la loi organique relative au régime électoral, la création d'un ministère dédié aux start-up et la modernisation de l'université et l'amélioration de ses performances".

Parmi les autres mesures décidées dans le cadre de cette démarche, la même source a cité "l'élaboration de politiques qui renforcent les droits des jeunes et leur participation à la prise de décision" et "la promulgation de lois encourageant les initiatives des jeunes dans différents domaines".

Par ailleurs, M. Hidaoui tiendra une série de rencontres bilatérales avec de jeunes leaders africains dans le but de "renforcer l'action commune à travers l'échange d'expériences entre conseils africains de la jeunesse, comme préconisé par les participants au Forum de la jeunesse africaine organisé à Oran en novembre 2024", conclut le communiqué.