Madagascar: DRCC-DIANA - Avril, le mois du zébu

La direction régionale de la Communication et de la Culture de la région DIANA a décrété le mois d'avril comme étant le mois du zébu. Patrimoine culturel, objet de rituel et culturel, cet animal est le symbole de la cohésion sociale. Il tisse le lien entre les Malgaches et renforce le fihavanana. Force est de savoir que dans la partie septentrionale, la coutume va de pair avec le barea. D'ailleurs, l'apparition des aomby manga sur la plage de Bobaomby, bien que cela soit un mythe, dépeint sous un trait fantastique son identité culturelle.

L'équipe de la DRCC DIANA dirigée par Fabio Tinogny mettra en avant la spécificité de cette créature à bosse à deux cornes durant ce mois d'avril. De ce fait, une réunion a eu lieu hier, mardi 1er avril, à la grande maison de la communication. En effet, il s'agit de créer d'une manière déterminante un grand événement inédit sur la pointe du pays. Aomby mazava loha, tel sera le thème proposé pour cette année en considération de cette race atypique.

Pesant plus de 500 kg, un pelage blanc autour de la tête, ce bovidé se fait rare de nos jours, voire en voie de disparition. Donc, diverses activités, notamment des expositions-ateliers qui tourneront autour du thème de l'animal totem des Sakalava seront conçues. « Au-delà de sa caractéristique, l'aomby mazava loha incarne la loyauté, la droiture et surtout la pureté... Nous voulons porter haut la valeur ancestrale, la faire découvrir aux jeunes dont la plupart ont oublié l'essence des us-et-coutumes. Et l'équipe évoquera d'une façon artistique l'importance des moeurs. Bref, ce mois sera chargé...», a confié le directeur régional Fabio Tinogny.

Incontournable

En effet, afin de mener à bien les cérémonies, la tradition nécessite que son sang soit versé sur le tany masiñy, la terre sacrée. Parallèlement, une personne issue de la lignée des mpijôro fait une invocation demandant la grâce de celui qui a créé l'univers (Zañahary) et les ancêtres habitant dans les cieux. Cette pratique a pour but de maintenir non seulement la relation entre les aïeux et leurs descendants mais conserve également l'équilibre cosmique. Le cheptel bovin est aussi synonyme de richesse. Il peut aussi bien servir d'actif qu'un mari apporte à son épouse, la dot, que de convention dans l'intention de former une alliance entre deux familles ou groupes humains.