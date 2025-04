Madagascar: Musique - Dom Rasolo à découvrir

Dom Rasolo est un nom à découvrir sur scène. En live avec ses musiciens, le chanteur emmènera les mélomanes dans son univers musical. Il sera à La Teinturerie Ampasanimalo vendredi. Rappeur à ses premières heures, Herinirina Dominique Rasolofomandroso a fait ses armes auprès d'artistes connus et reconnus à l'instar de Bolo et Kougar.

En passionné de musique qu'il est, il tâte tous les genres mais c'est surtout la musique traditionnelle malgache qu'il explore. En fusion avec d'autres styles, son art se pare de mille et une couleurs, et continue à progresser. De ce fait, le côté urban de sa musique s'est accentué avec l'expérience et l'amour de l'écriture. Si Dom Rasolo a commencé en tant que rappeur underground en 2005, au fur et à mesure de sa progression dans le milieu, il se focalise sur le côté chanté de la musique en 2007.

Artiste engagé, Dom Rasolo utilise la musique comme vecteur de communication pour faciliter le travail de plusieurs ONG, institutions sociales et humanitaires dont il fait partie. Puisant son inspiration dans son vécu ainsi que dans sa culture old school, il aime improviser et façonner sa musique à sa manière, tout en touchant un maximum de personnes d'une façon qui lui est propre.