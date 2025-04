Madagascar: Jeux de Rodrigues - Retour en force avec la quatrième édition

Après 15 ans d'absence, la quatrième édition des Jeux de Rodrigues fera son grand retour du 8 au 11 mai prochain, sous le thème « Unité et effort, le coeur de notre île ». Initialement prévus en novembre 2024, ces Jeux avaient été reportés en raison de problèmes logistiques liés aux élections nationales en novembre dernier. Organisé sous l'égide de la Commission du Sport du Commissaire au Sport de l'île Rodrigues, Joseph Varok Ravina, cet événement majeur est piloté par un comité organisateur présidé par Henrico Louis, quadruple médaillé d'or des derniers Jeux en 2008.

15 disciplines

Ce rendez-vous réunit 1 600 athlètes, 200 entraîneurs et encadreurs, ainsi que 300 bénévoles et officiels mobilisés pour assurer le bon déroulement des compétitions. Au programme, 15 disciplines sportives, alliant sports individuels et collectifs, parmi lesquelles le football, le volleyball, le handball, le basketball et le rugby. Les épreuves comprendront également l'athlétisme et le handisport, la boxe, le judo, le karaté, l'haltérophilie, la pétanque, le trail, la lutte, la natation et le taekwondo.

Les éliminatoires des sports collectifs débuteront dès le mois d'avril. Henrico Louis, président du comité organisateur et ancien quadruple médaillé d'or des Jeux de 2008, a souligné l'importance de cet événement dans la détection et la valorisation des talents sportifs locaux. « Les infrastructures sportives ont été entièrement rénovées et de nouveaux équipements ont été acquis, offrant ainsi un héritage durable aux athlètes rodriguais après ces Jeux », a-t-il déclaré. Ces investissements témoignent de la volonté des autorités d'offrir un environnement compétitif de haut niveau, propice à l'épanouissement et à la performance des sportifs de l'île.

Unité et fraternité.

Les Jeux ont pour ambition de révéler et promouvoir les talents sportifs de Rodrigues tout en renforçant l'unité et la cohésion sociale à travers le sport. Ils visent également à sensibiliser la jeunesse à l'importance de la santé et d'un mode de vie actif, tout en luttant contre les fléaux sociaux, notamment la drogue, en inspirant par les valeurs sportives. Offrant un spectacle de qualité au public local, ces Jeux favorisent le développement des athlètes d'élite, renforcent les liens d'amitié entre sportifs, et constituent un cadre propice à la détection de nouveaux talents.

Les 4èmes Jeux de Rodrigues ne sont pas seulement un rendez-vous sportif, mais un moment de fierté pour toute l'île. Ils offrent aux jeunes athlètes une plateforme pour briller, tout en renforçant l'engagement de Rodrigues en faveur du sport et du bien-être de sa population. Avec un fort engagement des autorités, des infrastructures rénovées et un programme dynamique, ces Jeux s'annoncent comme un événement inoubliable qui laissera une empreinte durable dans l'histoire sportive de l'île.