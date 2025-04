Madagascar: Tennis de table - Championnat d'Afrique de l'Est - Trois techniciens à la tête de l'équipe nationale

Après les tests de sélection en vue d'intégrer l'équipe nationale, organisés au Palais des Sports de Mahamasina les 9 et 10 février, les sociétaires de l'équipe nationale sont connus pour les championnats de l'Afrique de l 'Est, qui se tiendra au Palais des Sports du 28 au 31 mai.

Dans la catégorie masculine, ils seront sept dont trois évoluant en France et quatre au pays. Fabio Rakotoarimanana et Antoine Razafinarivo ont été qualifiés dans le compte des expatriés. Setra Rakotoarisoa, même s'il évolue en France, a passé le test de sélection et a terminé premier en totalisant 9 victoires sur 10 rencontres. Riva Rakotoarisoa, Itokiana Razafindrakoto et Zo Lino Razafindralambo et Rhandy Rakotondrazaka sont les quatre pongistes locaux. C'est le pongiste multiple médaillé, Jonathan Nativel qui sera à la tête de la sélection masculine.

Chez les dames, elles seront sept joueuses à défendre les couleurs nationales à ces joutes régionales. Hanitra Karen Raharimanana et Edena Prévot sont les deux joueuses expatriées qui ont validé leur ticket. Santatriniaina Raharijaona, Fitia Rasoanirainy, Océane Rakotondrazaka, Mayanne Rakotondrazaka, et Andriantahina Tina sont les pongistes locales. Nary Ranarison encadre les filles. Le Japonais Takyua Sakamoto épaule les deux coachs. Sept éléments composeront respectivement la sélection masculine et féminine pour le Championnat d'Afrique de l'Est, qui se tiendra au Palais des Sports du 28 au 31 mai.