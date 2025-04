Madagascar: Filière BTP - Soutien renforcé par la Fondation Hiroshi Uchida-Daiho

Comme chaque année, la Fondation Hiroshi Uchida-Daiho a attribué cinq bourses d'études aux étudiants en Masters, sélectionnés dans cinq établissements d'enseignement supérieur.

La cérémonie d'attribution de bourses s'est tenue le 31 mars dernier au Grand Restaurant de Chine à Tsiadana, en présence de l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Abe Koji ; de représentants de Daiho Corporation, ainsi que de la Caisse d'Épargne de Madagascar et des établissements partenaires. Cette année, cinq étudiants ont été récompensés pour leur excellence académique, dont trois sont inscrits en Master dans la filière Bâtiment et Travaux publics (BTP) à Antananarivo et à Diego, tandis que le cinquième étudie l'Écologie et l'Environnement à l'Université de Toliara. La priorité a été donnée aux étudiants de la filière BTP, en raison de son lien direct avec les activités de la société Daiho Corporation, l'un des principaux partenaires de la fondation.

Soutien financier renforcé. Les bourses attribuées cette année ont vu leur montant augmenter, passant de 1 million à 1,5 million d'ariary. Cette décision a été motivée par l'augmentation générale des prix, comme l'a expliqué Hanitra Fida-Cyrille, administrateur général adjoint de la fondation : « Cette augmentation est nécessaire, compte tenu de la hausse du niveau général des prix. Notre objectif est d'aider ces étudiants à finaliser leurs études en Masters ». Ces bourses sont financées par les intérêts d'un capital déposé par la fondation à la Caisse d'Épargne de Madagascar, un partenariat de longue date.

Bénéficiaires

Pour cette année, les étudiants sélectionnés pour ces bourses d'études sont Tovoniaina Rabenirainy de l'ESPA, Sitrakiniaina Eric Rafanomezantsoa de l'IST, Manantsoa Faneva Ramahadison de l'ISPM, Manambala Mitony Andrianony de l'ESP Diego, et Keni Sterlin Ramanantena de l'Université de Toliara. Ces bénéficiaires ont été choisis parmi les meilleurs de leurs promotions, en reconnaissance de leurs efforts et de leur potentiel.

Solidarité durable.

L'ambassadeur du Japon à Madagascar, Abe Koji, a salué l'engagement de la fondation et souligné l'importance de cette initiative comme un symbole de la solidarité et de la coopération entre les deux pays. Selon lui, « cette action témoigne de la profonde amitié et collaboration entre Madagascar et le Japon, qui permet à la fondation de poursuivre ses activités après 22 années de réalisations au service de l'éducation ». Il a également évoqué les projets majeurs, comme l'extension du port de Toamasina, qui auront un impact économique significatif pour Madagascar. Par ailleurs, il a encouragé les étudiants à suivre de près la 9e édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD), qui se tiendra en août prochain au Japon.

Partenariat.

Outre la Caisse d'Épargne de Madagascar, la Fondation Hiroshi Uchida-Daiho collabore également avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ainsi que des établissements d'enseignement supérieur qui participent activement à la sélection des bénéficiaires des bourses.

Ainsi, grâce à cette initiative pérenne, la fondation continue de soutenir la formation des futurs professionnels dans des domaines clés pour le développement du pays.