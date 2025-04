Madagascar: Transport aérien - Un cinquième avion dans la flotte de Madagascar Airlines

Hier vers 11 heures, l'ATR 72 500, immatriculé M-MFIA a effectué un atterrissage sans faute sur le tarmac de l'aéroport international d'Antananarivo Ivato. Avant de faire l'objet du traditionnel Water Salute qui marqua l'arrivée d'un nouvel appareil. Et ce, sous les applaudissements d'une délégation officielle conduite par le ministre du Tourisme et de la Météorologie Valéry Ramonjavelo et du directeur général de Madagascar Airlines Thierry de Bailleul.

Un événement historique qui démontre que le Plan de redressement Phénix 2030 est plus que jamais parti et promis à une réussite. En effet, cette acquisition fait partie du volet « renforcement de la flotte » du plan de redressement qui influera positivement sur l'exploitation de la compagnie et qui va pouvoir satisfaire davantage la clientèle. Dorénavant, la flotte de la compagnie est composée de 5 appareils dont 4 sous forme de location et 1 acheté.

Qualité des services

Selon les précisions du DG de Madagascar Airlines, le processus de renforcement de la flotte a débuté dès le début de l'année 2024 avec la remise des appareils disponibles. Les appareils les plus anciens et loués trop chers ont été restitués, et la compagnie a aussi acheté un appareil qu'elle a précédemment loué à Air Austral. Les acquisitions les plus importantes sont ces deux ATR 72, l'un acquis en décembre 2024 et le deuxième vient donc d'intégrer la flotte de la compagnie, hier.

Ces deux aéronefs sont acquis sous forme de location avec option d'achat. D'autres appareils sont prévus intégrer la flotte de Madagascar Airlines. « L'objectif est d'atteindre les 7 aéronefs dans la flotte, d'ici une année », a précisé Thierry de Bailleul. Quoiqu'il en soit, l'opérationnalité de ces deux avions aux couleurs et à équipage 100% Madagascar Airlines amélioreront la qualité des services de la compagnie.

Structurellement rentable. Le redressement ne se limite évidemment pas au renforcement de la flotte. D'autres dispositifs ont également été mis en place ou sont en cours de réalisation, sur le plan opérationnel. On peut citer, entre autres, l'acquisition d'un important stock d'équipements et de pièces détachées pour les réparations en cas de pannes qui sont à l'origine de nombreux retards. « Pour pallier à cela, deux moteurs et un train d'atterrissage de secours ont été acquis en 2024, et d'ici juillet 2025 un stock d'équipements, de pièces détachées et d'outillages viendra compléter le dispositif », a précisé le DG de Madagascar Airlines.

« Grâce à ce stock d'une valeur totale de 8 millions de dollars environ, nous pourrons à terme faire face beaucoup plus efficacement aux pannes techniques survenant régulièrement sur tout avion ». Durant la cérémonie d'hier, le DG de Madagascar Airlines n'a pas manqué d'adresser ses remerciements au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers qui ont appuyé et qui continuent d'appuyer le plan de redressement de la compagnie qui retrouve de plus en plus sa rentabilité. « La compagnie est maintenant structurellement rentable, mais le chemin de l'excellence est encore loin », a conclu Thierry de Bailleul qui, avec toute l'équipe de Madagascar Airlines entend tout faire pour regagner la confiance des clients.