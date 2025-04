Madagascar: PFL - Elgeco Plus s'impose 2-1 à domicile

La huitième journée du championnat de Madagascar, la « World Cola PFL », a offert aux amateurs de football quatre rencontres riches en émotion, hier. Parmi elles, le choc entre Elgeco Plus, récent vainqueur de la Coupe de Madagascar, et l'Ajesaia a tenu toutes ses promesses. Sur la pelouse de By-pass, les Oranges ont arraché une victoire (2-1), match au cours duquel leur nouvelle recrue camerounaise, Akambi Kevin Ismail a fait plus que briller.

La première mi-temps s'est achevée sur un score vierge (0-0), malgré une légère domination de l'Ajesaia qui n'a pas su concrétiser ses occasions. Le tournant du match est intervenu dès le retour des vestiaires. À la 47e minute, Fenohasina Gilles a ouvert le score pour l'Ajesaia, mettant la pression. Mais Elgeco Plus a réagi avec caractère : Manda a égalisé à la 57e minute, avant qu'Ismail, pour son tout premier match sous ses nouvelles couleurs, ne scelle le sort de la rencontre à la 83e minute.

Un but décisif qui a fait chavirer les supporters. « C'était une bonne rencontre, mais très difficile. C'était mon premier jour, mon premier match, et trouver le rythme n'a pas été facile. L'équipe adverse jouait bien au ballon, mais mes coéquipiers ont été solides. Ce qui m'a motivé, c'est l'amour du football malgache et l'envie de venir ici. Mon objectif ? Aider l'équipe à remporter le championnat, pourquoi pas aller au championnat de la CAF, et viser le titre de meilleur buteur », a confié Ismail.

De son côté, Njaka Rafanomezantsoa, président d'Elgeco Plus, n'a pas caché sa satisfaction : « Nous avons joué notre jeu en première mi-temps, en essayant de nous adapter, notamment avec notre nouvel attaquant. Il a signé pour un an, renouvelable. Notre ambition est claire : bâtir une équipe encore plus forte, peut-être la plus grande de Madagascar, fidèle à notre slogan 'Aller plus loin' ».

Les autres résultats de la journée

Ailleurs, Disciples FC a décroché une courte victoire (1-0) face au FC Rouge, grâce à un but contre son camp de Mihajasoa à la 92e minute. Fosa Juniors et Mama FC se sont neutralisés (0-0), tandis qu'Uscafoot a dominé Avenir Ste-Anne (2-0). Ce jeudi, deux autres matchs viendront clore cette 8e journée : Cosfa affrontera l'AS Fanalamanga, et le CFFA croisera le fer avec Tsaramandroso.