Madagascar: Textile du pays - Un match de basket inter-entreprise inédit à Ankadikely Ilafy

Le 29 mars 2025, le terrain de la commune d'Ankadikely Ilafy a vibré au rythme d'un match de basketball inter-entreprise inédit, opposant des équipes féminines et masculines issues de diverses sociétés locales, dont Actual Textiles. Cet événement sportif, organisé dans le cadre du dynamisme social et professionnel de la région de Sabotsy Namehana, a rassemblé une foule enthousiaste venue encourager les talents du monde du travail.

Une confrontation amicale et compétitive

Dès le coup d'envoi, les équipes mixtes ont démontré une énergie débordante, avec des échanges rapides et une volonté de défendre fièrement les couleurs de leurs entreprises respectives. L'équipe d'Actual Textiles, particulièrement en forme, a su imposer un jeu structuré et efficace face à ses adversaires.

Les joueuses et joueurs ont mis en avant non seulement leurs compétences techniques, mais aussi leur esprit d'équipe, une valeur essentielle dans le monde professionnel. Les supporters, composés de collègues, amis et familles, ont contribué à une ambiance festive, faisant de ce match un véritable rendez-vous de cohésion sociale et de bien-être au travail.

Le sport, un outil de rassemblement en entreprise

Cet événement sportif illustre parfaitement l'importance des activités extra-professionnelles dans le secteur du textile à Madagascar. En favorisant le bien-être et l'esprit d'équipe, ces initiatives permettent aux employés de renforcer leurs liens en dehors du cadre strictement professionnel.

Avec une participation remarquée d'Actual Textiles, ce tournoi s'inscrit dans une démarche plus large d'engagement des entreprises locales en faveur du sport et du développement communautaire. D'autres sociétés de la région ont également répondu présentes, confirmant ainsi la montée en puissance des initiatives sportives inter-entreprises à Ankadikely Ilafy et Sabotsy Namehana.

Un Mot de la Direction d'Actual Textiles

Présents sur le terrain pour encourager leurs équipes, M. Ilann Hiridjee et Mme Mezbine Hiridjee, dirigeants d'Actual Textiles, ont salué l'engagement et l'énergie déployés par tous les participants.

« Nous sommes fiers de voir nos collaborateurs se surpasser et démontrer un tel esprit d'équipe. Ce genre d'événement reflète parfaitement nos valeurs : le respect, la cohésion et le dépassement de soi. Le sport est un formidable vecteur de rassemblement et nous espérons pouvoir réitérer ce type d'initiative pour continuer à renforcer les liens entre nos équipes et la communauté locale », a déclaré M. Ilann Hiridjee.

De son côté, Mme Mezbine Hiridjee a souligné l'importance du bien-être en entreprise :

« Au-delà de la performance sportive, ces rencontres créent des souvenirs et renforcent le sentiment d'appartenance. Nous voulons que chacun se sente valorisé, non seulement au travail mais aussi dans ces moments de convivialité. »

Un succès à répéter

Face à l'engouement suscité par cette rencontre, les organisateurs envisagent déjà une nouvelle édition l'année prochaine. L'objectif ? Renforcer encore davantage les liens entre les entreprises locales et promouvoir un mode de vie actif pour les employés du secteur textile.

Cet événement prouve une fois de plus que le textile à Madagascar ne se limite pas à la production, mais joue aussi un rôle clé dans le développement social et sportif de ses acteurs. À suivre de près pour les prochaines éditions !