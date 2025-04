Madagascar: Conjoncture postélectorale à Bekily - La population réclame la nomination d'un PDS

Bien que le calme soit revenu dans la commune de Tanambao Tsirandrany, après le « sakoroka » du 15 mars dernier, une partie de la population maintient sa position et continue de demander la nomination d'un PDS.

Moins de trois semaines après l'échauffourée qui a conduit à la mort de deux personnes dont le fils du maire élu lors des élections communales du 11 décembre 2021, un climat d'incertitude prévaut encore dans la commune de Tanambao Tsirandrany, district de Bekily, dans la région Androy. Face à ce contexte assez particulier, les principales activités semblent être suspendues. Une partie de la population interpelle le ministre de l'Intérieur à voir de près cette situation et réclame ainsi la nomination d'un Président de délégation spéciale (PDS) pour diriger la commune.

Disgrâce

En effet, depuis la matinée du 15 mars, 9 éléments des Forces de l'ordre, composés notamment des éléments de la gendarmerie et de l'armée, ont été mobilisés afin d'assurer l'ordre et la sécurité dans la localité. Alors que les enquêtes se poursuivent sur les circonstances qui ont conduit à l'affrontement et à la mort d'une personne dans le camp du maire Jean Daniel dit Manjosoa, et d'une autre de l'autre camp qui ne reconnaît pas la victoire du premier lors des communales du 11 décembre, considérée comme étant truffées de fraudes. En tout cas, selon une source sur place, les notables de la commune, ont déjà mis en disgrâce Jean Daniel, qui n'est autre que l'ancien député du district, en soutenant que celui-ci a « usé durant son mandat de l'abus de pouvoir et a opprimé la population depuis 2022 ».

Casier judiciaire.

Non seulement cette frange de la population n'a cessé de pointer du doigt les comportements de l'élu et de son entourage mais elle table également sur le passé judiciaire de Jean Daniel, en se référant surtout à la loi 2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation générale des Dina en matière de sécurité publique, pour soutenir la légitimité de leur contestation. Selon toujours notre source sur place, la population considère que le « casier judiciaire de Jean Daniel n'est plus vierge, conduisant forcément à son inéligibilité et il devrait être inapte à assurer tout mandat électoral ». En tout cas, il faut souligner qu'une personne qui a été mise en disgrâce par le Dina équivaut, selon les explications, à une personne dont le casier judiciaire n'est plus vierge. Ainsi, selon cette frange de la population, il est tout à fait légitime qu'un PDS soit nommé pour diriger la commune de Tanambao Tsirandrany.