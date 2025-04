Madagascar: Téléphérique de Tana - Dernière étape avant la mise en service

Délais respectés. Les travaux du téléphérique reliant Ankorondrano à Ambatobe s'approchent de leur phase finale. Lors de la visite des stations S5 à Ivandry et S6 au Coliseum Antsonjombe, le Secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat, Gérard Andriamanohisoa, accompagné de techniciens et de membres de la presse, a confirmé que les délais fixés pour fin mars sont respectés. Il a indiqué que « les tests techniques, débutés il y a trois semaines, se poursuivent avant d'entamer les tests passagers. L'installation des câbles et des équipements de pilotage devrait être achevée d'ici trois semaines ».

Solution aérienne

Ce projet de grande envergure, long de 8.75 km, vise à fluidifier la circulation dans la capitale et à offrir une alternative efficace aux embouteillages qui paralysent la Ville des Mille. Gérard Andriamanohisoa a expliqué l'importance de l'innovation dans le transport urbain et souligné que « chaque grand changement rencontre des résistances ». Il a rappelé que le téléphérique permettrait d'éviter les blocages de la circulation en offrant une solution aérienne rapide.

Décret. Cependant, la mise en service du téléphérique reste soumise à l'adoption d'un décret encadrant le Projet de Transport par Câble (TPE) à Antananarivo. Ce texte réglementaire précisera notamment la hauteur maximale des infrastructures, les normes de sécurité aux abords des stations et les restrictions liées aux activités pouvant présenter des risques. La sortie officielle de ce décret est un préalable à l'exploitation définitive du téléphérique.

198 cabines. Avec un total de 198 cabines réparties sur trois tronçons, le téléphérique d'Antananarivo constitue un tournant majeur pour la mobilité urbaine. Les garages et centres d'entretien seront situés à Ivandry et Anosy. Malgré les défis et les difficultés rencontrés, les autorités restent confiantes quant à l'impact positif de cette infrastructure sur la circulation et le développement de la Cité.