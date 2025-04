Madagascar: Corruption dans le secteur de la santé - Transparency International du pays et la CNCIS renforcent leur engagement

Transparency International - Initiative Madagascar (TI-MG) et la Coalition nationale contre la corruption et pour l'Intégrité dans la Santé (CNCIS) ont réaffirmé leur détermination à garantir un accès équitable aux soins en luttant contre la corruption. Ces organisations ont récemment organisé une formation, les 25 et 26 mars derniers, visant à doter leurs membres d'outils concrets pour mener des plaidoyers efficaces et influencer les politiques publiques.

L'intervention exclusive de Trevor Loke, directeur exécutif de Transparency international Canada durant cette rencontre a permis aux participants d'approfondir le sujet. Son expertise a, en effet, permis d'apporter un éclairage précieux sur les stratégies de plaidoyer et les méthodologies essentielles à la rédaction d'un Policy Brief impactant. Grâce à ces échanges, les organisations membres ont pu affiner leur approche et renforcer leur capacité à faire entendre leur voix auprès des décideurs. En consolidant ces compétences, la CNCIS renforce la capacité des Organisations de la Société Civile (OSC) à mener des actions concertées en faveur d'un système de santé plus transparent, équitable et accessible à tous.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de lutte contre la corruption, un fléau qui compromet la qualité et l'accessibilité des soins pour la population du pays. TI-MG et la CNCIS réitèrent ainsi leur engagement à promouvoir des réformes structurelles et des actions concrètes pour garantir une meilleure gouvernance du secteur de la santé. Ce combat pour l'intégrité et la transparence reste essentiel afin de répondre aux attentes des citoyens et d'assurer un accès aux soins sans discrimination ni abus.