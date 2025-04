Angola: Exportation du premier conteneur d'avocats angolais prévue pour novembre

Huambo (Angola) — Le Royaume des Pays-Bas prévoit d'importer, à titre expérimental, en novembre prochain, depuis la Plateforme Logistique de Caála, le premier conteneur d'avocats, a informé le Chef de Mission Adjoint de cette Ambassade en Angola, Paul Eder.

Le diplomate s'exprimait lors d'une visite de plus de dix ambassadeurs accrédités en Angola à la plateforme logistique susmentionnée, près du corridor de Lobito, dans la municipalité de Caála, province de Huambo.

Paul Eder a déclaré que le Royaume des Pays-Bas travaille sur le projet depuis 2018, avec des partenaires de l'Agence angolaise de réglementation de la certification du fret et de la logistique (ARCCLA), compte tenu du potentiel agricole visible de la province de Huambo, qui débloquera le secteur, en particulier la production d'avocats, pour l'exportation.

Il a mentionné que l'avocat est un fruit avec un grand potentiel d'exportation, c'est pourquoi son pays travaille avec les fermes locales, les petits agriculteurs et les instituts de recherche agricole pour exploiter le potentiel existant.

Il a ajouté que, malgré la nécessité d'augmenter la production, il existe déjà dans la région des fermes produisant des avocats, qui seront testées en novembre prochain, avec un certificat phytosanitaire électronique, pour faciliter l'exportation des fruits vers l'Europe.

Paul Eder a souligné qu'ils visitent la plateforme logistique de Caála avec des partenaires de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique et de la Banque mondiale, en partenariat avec l'ARCCLA, pour libérer le potentiel qui existe dans la province de Huambo, afin de ne pas manquer le « train » du développement en Angola.

À son tour, l'ambassadrice de l'Union européenne en Angola, Rosário Bento Pais, a réaffirmé son soutien à la plateforme logistique de Caála, à partir de la société Flying Swans, qui contribuera à la diversification de l'économie angolaise et à l'investissement dans les chaînes de valeur agricoles, telles que l'avocat et les céréales avec silos.

Il a indiqué qu'en plus du soutien direct à l'entreprise Flying Swans, l'Union européenne a également un projet de don de 50 millions d'euros aux chaînes de valeur le long du corridor de Lobito.

Également présent à la Plateforme Logistique de Caála, le Chargé d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis en Angola et à São Tomé, James Story, a déclaré que le projet donnera un grand coup de pouce au développement agricole de toutes les provinces angolaises.

À l'occasion, le directeur des Stratégies, de l'Innovation et de la Planification de l'ARCLA, Avelino Euclides Chimbulo, a affirmé que la Plateforme Logistique de Caála sera une infrastructure intégrée et multimodale, avec des sous-secteurs de l'agriculture, de l'industrie minière et des services, ce qui facilitera son flux vers le corridor de Lobito.

Selon lui, en plus de la plateforme ayant une dimension spécifique pour la logistique réfrigérée, pour répondre aux demandes de conservation et de flux de produits agricoles périssables, elle aura une dimension pour les marchandises générales conteneurisées.

Il a expliqué que les travaux sont avancés et qu'à ce stade, des progrès sont réalisés dans les infrastructures de base, qui permettront son plein fonctionnement du point de vue de l'électricité, de l'eau et de l'accès multimodal, avec connectivité au chemin de fer de Benguela, à travers ses propres branches, pour garantir sa connexion directe.

Les ambassadeurs et chargés d'affaires, après avoir été reçus en audience par le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, ont également visité, mardi, les installations de l'organisation non gouvernementale britannique The Halo Trust, le Centre angolais de médecine et de réadaptation physique «Princesa Diana», l'atelier MotaEngil et le centre de formation de Lobito Atlantic Railway.

Parmi les ambassadeurs en Angola présents lors de la visite, se distinguent ceux de Roumanie, d'Italie, d'Allemagne, de Belgique, du Portugal, de Corée, de l'Union européenne, des Nations Unies, de Norvège et du Canada, ainsi que les chargés d'affaires des ambassades des États-Unis, des Pays-Bas, de Suède, de Suisse et d'Espagne.