Angola: La ministre des Finances exhorte les responsables à mettre en oeuvre les recommandations du Conseil

Benguela (Angola) — La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a exhorté, mercredi, à Benguela, les responsables et le personnel des différents organismes du département à mettre en oeuvre, avec un esprit de mission, les recommandations émanant du XIVe Conseil Consultatif du secteur.

Vera Daves de Sousa s'exprimait à la clôture du XIVe Conseil consultatif du ministère des Finances, qui s'est tenu les 1er et 2 avril, dans la province de Benguela, sous le thème « Processus et procédures : améliorer pour renforcer la confiance dans la gestion des finances publiques ».

En effet, le Ministre des Finances a lancé le défi à chaque Direction Nationale, Délégation Provinciale ou Organisme de Tutelle de s'organiser pour traduire chacune des recommandations de ce Conseil Consultatif en actions concrètes et mesurables d'ici la prochaine réunion.

« Les conclusions et recommandations que nous avons entendues - et qui seront désormais systématisées - ne doivent pas être archivées ni oubliées. Elles doivent perdurer, évoluer et se transformer », a-t-elle insisté.

La ministre attend de l'équipe du Bureau d'Études, de Planification et de Relations Internationales (GEPRI), du Ministère des Finances, qu'elle suive, documente et inspire la mise en oeuvre de ces actions, notamment dans trois domaines fondamentaux, la gestion publique et la planification institutionnelle, la gestion des risques et le contrôle interne, et la transformation et le développement organisationnels.

Parmi ces recommandations, nous soulignons la nécessité d'investir dans la formation des gestionnaires publics, leur permettant d'élaborer, de mettre en oeuvre et de contrôler les processus et les procédures, afin d'améliorer l'efficience et l'efficience de la gestion financière.

La ministre affirme ainsi que, grâce à la qualité des débats et des conclusions, l'objectif principal de ce Conseil a été atteint, notamment définir ce qui doit être fait, avec plus de méthode, d'éthique, de clarté et de conséquence.

Elle a également remercié le gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, pour son accueil, ainsi que les intervenants et modérateurs qui ont fait partie des panels et des groupes thématiques, pour les réflexions lucides, actuelles et stimulantes qu'ils ont proposées.

« Tout au long de ces journées, nous avons eu des conversations difficiles et éclairantes sur le risque, la crise, la réputation, le leadership, la transformation et l'essence de nos processus et procédures », explique-t-elle.

Travail de leadership

Selon elle, la tenue de ce Conseil consultatif témoigne d'un travail de leadership et de gouvernance, mais aussi d'un alignement entre ceux qui portent, chaque jour, le poids de la responsabilité fiscale, financière, patrimoniale, administrative et éthique de l'État.

La gouvernante voit ce Conseil comme un exercice de maturité institutionnelle qui, comme elle l'a dit, nous permettra de répondre aux préoccupations sociales légitimes, de renforcer les mécanismes de contrôle et d'élever le niveau de la culture organisationnelle.

« Nous apprenons, nous corrigeons, nous avançons. C'est notre devise non écrite. C'est également l'engagement que je renouvelle avec vous aujourd'hui », a-t-elle souligné.

Selon la ministre, ce Conseil consultatif a permis, une fois de plus, de mieux préparer le présent et de projeter le secteur avec plus de confiance dans l'avenir.

Avec la participation d'experts nationaux et étrangers, la réunion a réuni, au centre socio-pastoral Dom Armando Amaral dos Santos, affilié à l'Église catholique, des dizaines de dirigeants, de fonctionnaires et de personnel des organismes supervisés, des délégations provinciales, des régions fiscales et de la structure centrale du département.

Plusieurs panels thématiques ont dominé les débats, tels que « Leadership et gestion d'équipe dans un contexte de transformation », « Processus et procédures des finances publiques : défis et opportunités » et « Le rôle des processus et procédures dans la transformation de la gestion des finances publiques ».