Angola: Sommet États-Unis-Afrique - Le pays donne la priorité aux projets visant la sécurité alimentaire

Luanda — Les projets liés à la sécurité alimentaire, en cours de réalisation dans le pays, seront mis en avant lors du 17e Sommet d'affaires États-Unis-Afrique 2025, que l'Angola accueillera en juin prochain, a annoncé mercredi à Luanda, le président du Conseil d'administration de l'Agence pour l'investissement privé et la promotion des exportations (AIPEX), Arlindo Rangel.

S'exprimant lors d'une rencontre de partenariat, promue par l'AIPEX, dans le cadre de la préparation de cet événement, le gestionnaire a expliqué que le pays exposera tous les projets du secteur de la sécurité alimentaire, notamment l'agriculture, la santé, l'éducation, la numérisation, l'agro-industrie et les infrastructures.

Il a affirmé que la tenue du Sommet en Angola représente la reconnaissance de son rôle dans la nouvelle géopolitique économique et une opportunité concrète de projeter ses capacités économiques, ses ambitions et le potentiel des entreprises locales au niveau international.

Le Sommet, a-t-il poursuivi, sera également une plateforme d'excellence pour promouvoir l'Angola en tant que destination d'investissement sûre et compétitive, ainsi que pour établir des partenariats économiques et institutionnels durables.

Selon Arlindo Rangel, l'événement donnera également de la visibilité aux entreprises angolaises auprès des investisseurs et des partenaires internationaux, ainsi que renforcera la présence de l'Angola dans l'espace économique africain et mondial.

Il a souligné que l'Exécutif angolais a une vision claire du développement et de la diversification économique du pays, étant plus ouvert à l'investissement et orienté vers la création de valeur nationale, c'est pourquoi il s'appuie sur la participation active du secteur privé, comme moteur de croissance et de transformation.

La réunion a compté sur la participation du Ministre d'État pour la Coordination Économique, José de Lima Massano, des membres de l'Exécutif, des représentants du Corps Diplomatique Accrédité en Angola, des investisseurs nationaux et étrangers.

L'activité a culminé avec la signature symbolique de déclarations d'intention de partenariat, dans le cadre du Sommet États-Unis-Afrique 2025, qui se tiendra du 22 au 25 juin à Luanda.

Co-organisé par le Corporate Council on Africa (CCA) et le gouvernement de la République d'Angola, le Sommet des affaires États-Unis-Afrique 2025 devrait réunir plus de 1 500 délégués, dont des présidents africains, des chefs de gouvernement et des ministres, de hauts fonctionnaires du gouvernement américain et des chefs d'entreprise américains et africains.

Les sessions du Sommet 2025 couvrent des sujets liés aux opportunités d'expansion du commerce, de l'investissement et des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique.