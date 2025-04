Les ministres chargés des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel séjournent en Fédération de Russie dans le cadre d'une visite officielle.

Leur Excellence Abdoulaye Diop du Mali, Bakary Yaou Sangaré du Niger et Karamoko Jean Marie Traoré du Burkina Faso vont échanger ce 3 avril avec leur homologue russe SEM Sergueï Lavrov, dans le sens de rendre plus dynamique la coopération entre la Fédération de Russie et l'entité AES.

A la veille de cette rencontre, les trois ministres se sont entretenus à huis clos ce 2 avril, avant de tenir une réunion élargie aux experts qui les accompagnent.

Cette rencontre préparatoire présidée par le chef de la diplomatie du Mali, pays assurant la présidence en exercice de l'AES, a été le lieu pour s'accorder sur les points à aborder avec la partie russe, en tenant compte du format et du label AES.

« Nous sommes ici dans le cadre d'une consultation entre l'entité AES et la Fédération de Russie, en vue de regarder ensemble comment établir et définir des relations de partenariat entre les deux parties, à commencer d'abord par des questions de paix et de sécurité pour pouvoir asseoir la souveraineté de notre espace et envisager ensemble les aspects qui touchent aux enjeux geopolitiques ainsi qu'aux questions de développement », précise SEM Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali.

Le chef de la diplomatie malienne dit fonder l'espoir que ces premiers échanges entre les deux parties permettront d'établir un cadre de consultation durable entre la Confédération AES et la Fédération de Russie, pour promouvoir les intérêts mutuels des deux parties.

Dans la même veine, les ministres Bakary Yaou Sangaré et Karamoko Jean Marie Traoré ont indiqué l'importance et la nécessité de dégager la méthodologie, l'approche et les points de vue, afin de mener les échanges avec le partenaire russe tout en étant en phase avec les aspirations et attentes des peuples de l'AES.

Et puisque chacun des trois pays entretient depuis de longues dates des relations d'amitié et de coopération avec la Fédération de Russie, des rencontres bilatérales seront également au menu de la visite des délégations burkinabè, malienne et nigérienne à Moscou.