Afrique: CAN U-17 - Mohamed Amine Naffati, bâtisseur de talents pour la Tunisie

Un premier match, une première victoire. Pour son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies 2025, la sélection tunisienne U-17 a dominé la Somalie (3-0). Un succès maîtrisé qui porte la marque de son sélectionneur, Mohamed Amine Naffati. À 43 ans, ce technicien ambitieux incarne un projet de formation où exigence, rigueur et progression collective sont au coeur du travail. Plus qu'un simple entraîneur, Naffati se veut un bâtisseur, façonnant les futurs cadres du football tunisien.

Un départ idéal, mais encore des réglages

Face à une équipe somalienne, les jeunes Aiglons de Carthage ont rapidement imposé leur tempo. Dès les premières minutes, la Tunisie trouve l'ouverture, se mettant sur les bons rails. « On a bien entamé le match aujourd'hui, on a marqué dès les premières minutes, ça nous a un peu facilité la tâche », analyse sobrement Naffati après la rencontre.

La suite sera une démonstration appliquée, avec un deuxième but avant la pause et un troisième en seconde période. Pourtant, le sélectionneur ne se satisfait pas totalement du score. « On a raté plusieurs occasions, normalement le score ne se termine pas à 3-0 », regrette-t-il. Une manière de rappeler à ses joueurs que le chemin vers l'excellence passe par une efficacité accrue.

Une vision tournée vers le développement

Pour Mohamed Amine Naffati, l'objectif dépasse largement la simple victoire d'un soir. Ce premier succès doit être une base de travail, un point d'ancrage vers une montée en puissance progressive. « Il y a des choses à rectifier et c'est normal, c'est le premier match de la compétition », confie-t-il avec lucidité. Car ce technicien, qui a fait ses classes au sein des équipes de jeunes tunisiennes, sait mieux que quiconque que l'apprentissage est un processus continu.

Dans ses discours, une constante revient : la progression individuelle au service du collectif. « On n'a qu'à travailler, il n'y a que le travail qui paye », répète-t-il avec insistance. Pour lui, la formation ne se limite pas au terrain. Elle englobe aussi l'apprentissage mental, la gestion des émotions et la capacité à répondre présent sous pression. « Ce n'est pas facile de se retrouver pour la première fois dans une CAN, et en plus ce sont des jeunes de 16 à 17 ans », souligne-t-il, conscient des enjeux psychologiques d'un tel tournoi.

Un technicien exigeant et méthodique

Loin d'être un simple motivateur, Naffati est aussi un fin tacticien. Son approche repose sur un travail méticuleux, où l'analyse vidéo occupe une place centrale. « Qu'est-ce que c'est qu'un coach ? C'est être prêt dans les situations qu'on met en place, faire du visionnage et faire de notre mieux pour que le joueur soit mentalement prêt pour la compétition », explique-t-il. Un pragmatisme qui se reflète dans la discipline tactique de son équipe, toujours bien en place défensivement et capable d'exploiter rapidement la moindre faille adverse.

Le prochain défi s'annonce bien plus corsé : la Tunisie affrontera le Sénégal, le champion d'Afrique en titre. « C'est normal, le Sénégal est une grande nation africaine, tout comme la Tunisie. On va entamer le match à 50-50. C'est un match de football et j'espère qu'on aura les trois points à la fin du match », déclare-t-il avec détermination. Si son équipe affiche le même sérieux que lors du premier match, elle pourrait bien jouer les trouble-fêtes face aux favoris du tournoi.