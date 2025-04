Le Nonce Apostolique au Sénégal, Monseigneur Waldemar Stanislaw Sommertag était hier, mercredi 02 avril 2025, à Saint-Louis où il a annoncé le nom du nouvel évêque de ce Diocèse.

Il s'agit de l'Abbé Augustin Simmel Ndiaye, actuel Recteur de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO). Diocésain de l'Archidiocèse de Dakar, le nouvel évêque est originaire de Fadhioute. Il remplace ainsi Monseigneur Ernest Sambou, parti à la retraite il y a deux (2) ans. Une nouvelle accueille dans une grande joie par la communauté catholique de Saint-Louis.

La cérémonie a eu lieu en présence du nouvel Archevêque de Dakar et administrateur apostolique du Diocèse de Saint-Louis, Monseigneur André Guèye, qui a appelé les membres du clergé et les fidèles laïcs à l'unité autour de leur nouveau pasteur. Monseigneur André Guèye a également exhorté les fidèles à la communion et la collaboration avec le nouveau pasteur, pour la réussite de sa mission.

«C'est un jour de grâce pour le Diocèse de Saint-Louis qui a attendu pendant plus de deux ans pour avoir un nouveau pasteur. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'Église du Nord. L'abbé Augustin, Monseigneur Augustin maintenant, l'a aussi répété, c'est une grâce. Donc nous acceptons la grâce et le don de Dieu, pas seulement pour les chrétiens, mais pour toute la ville de Saint-Louis, la région de Saint-Louis, et même la région de Matam et la région de Louga, qui dépendent administrativement, canoniquement, du Diocèse de Saint-Louis », a fait savoir Monseigneur André Gueye.

Il a profité de l'occasion pour exhorter les fidèles chrétiens, comme musulmans, à communier et à collaborer avec le nouveau pasteur qui, selon lui, a besoin de tout le monde pour réussir sa mission. L'Archevêque nouvellement nommé de Dakar n'a pas manqué aussi de formuler des prières pour le peuple sénégalais qui s'apprête à célébrer le 65ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale.

«Nous élevons notre prière pour que le Seigneur continue de nous garder dans l'unité, comme le dit notre devise, dans la cohabitation pacifique, que nous cultivions le vivre ensemble, que nos ancêtres nous ont légués, et qui constitue l'héritage le plus précieux pour nous, et le socle, la condition sine qua non de tout développement, de tout progrès humain intégral», a-t-il rappelé.

TagsAbbé Augustin Simmel NdiayeDiocèse de Saint-LouisreligionSociété