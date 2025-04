Afrique: CAN U-17 - Les 5 joueurs qui ont brillé lors de la première journée

Pour cette première journée de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies, les attaquants ont brillé sur le terrain. Cafonline.com vous présente une sélection des 5 pépites à suivre après ce premier round de la compétition.

Alynho Haïdara - 16 ans - Attaquant - Côte d'Ivoire

Avec ses quatre buts inscrits, Alynho Haïdara se place en tête des meilleurs buteurs dès cette première journée de compétition. « Je joue pour mes coéquipiers, et ils me le rendent bien », a-t-il expliqué après avoir enflammé le terrain lors de la rencontre contre la République centrafricaine, un match largement remporté par la Côte d'Ivoire 6-1. Sa prestation, marquée par sa rapidité et son sens du but, a ébloui les spectateurs et mis en évidence l'ingéniosité de l'attaquant.

Ce dernier, qui évolue au sein du club ivoirien de Mainz de Jacqueville, a démontré une belle alchimie avec ses partenaires d'attaque. Son agilité et sa vision du jeu ont permis à la Côte d'Ivoire de contrôler la rencontre et de creuser l'écart rapidement.

Asharaf Loukman Tapsoba - 15 ans - Attaquant - Burkina Faso

Son nom pourrait évoquer ceux de champions qui portent fièrement les couleurs de l'Afrique, tels qu'Ashraf Hakimi, Ademola Lookman et Edmond Tapsoba. À seulement 15 ans, Asharaf Loukman Tapsoba s'impose déjà comme une promesse du football continental. Une frappe lointaine pleine de précision, un lob astucieux pour se présenter aux yeux du monde, et voilà le joueur du Réal du Faso prêt à marquer de son empreinte la compétition.

Principal artisan de la victoire des petits Étalons, Tapsoba incarne la jeunesse dorée du football burkinabè. Chaque mouvement de ce prodige sur le terrain est une démonstration de maîtrise technique, de vision de jeu et d'une confiance qui défie son âge.

Emile Witbooi - 16 ans - Milieu de terrain - Afrique du Sud

À 16 ans, Emile Witbooi ne fait pas que suivre les traces des grands talents africains, il les devance. Lors de la victoire des Amjimbos contre l'Égypte (4-3), il a brillé de mille feux, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Un double impact qui a permis à son équipe de remporter ce match épique.

Sa maîtrise technique et son intelligence de jeu ont fait forte impression. Sa capacité à manipuler le ballon avec autant de finesse et à organiser le jeu a conduit certains observateurs à le comparer à l'illustre Jay-Jay Okocha, en raison de son talent à dicter le rythme de la rencontre et à créer des occasions.

Vincent Gomis - 17 ans - Gardien de but - Sénégal

Le Sénégal a un titre à défendre, et Vincent Gomis est déterminé à tout faire pour y parvenir. Auteur d'une prestation remarquable, le jeune gardien de but a été infranchissable lors du premier match de son équipe, permettant aux Lionceaux de la Teranga de garder leurs cages inviolées après leur victoire 1-0 face à la Gambie.

Malgré la pression de défendre le titre continental, Gomis n'a pas tremblé. Ses interventions décisives, notamment sur les occasions des Young Scorpions, ont rassuré son équipe et montré qu'il pouvait compter sur un gardien de grande classe. Sa lecture du jeu, sa capacité à anticiper les tirs adverses et sa présence imposante dans les airs font de lui l'un des meilleurs jeunes gardiens du continent.

Ilies Belmokhtar - 16 ans - Ailier droit - Maroc

Premier buteur de la compétition, Ilies Belmokhtar a clairement affiché ses ambitions de briller sur ses terres. Dès son entrée en lice, l'attaquant marocain a marqué les esprits avec un doublé décisif lors de la victoire éclatante du Maroc contre l'Ouganda (5-0).

Son aisance devant le but, sa capacité à se démarquer et sa précision dans les finitions ont fait de lui l'un des joueurs les plus remarqués de cette première journée. Le joueur de l'AS Monaco a non seulement inscrit deux buts, mais il a aussi montré sa présence sur le terrain, contribuant à la dynamique offensive de son équipe.