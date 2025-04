Le ministre de la Justice et des Droits humains, Edasso Rodrigue Bayala, a présidé la cérémonie de lancement officielle des conférences en milieu scolaire et universitaire sur le civisme et le patriotisme, mercredi 2 avril 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la première phase de la IIe édition 2025 des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), plusieurs activités ont été prévues dont des conférences dans le milieu scolaire et universitaire. Dans ce sens, le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions a lancé le début de cette série de conférences, mercredi 2 avril 2025, à Ouagadougou, sous la présidence du chef de département, Edasso Rodrigue Bayala.

C'était au lycée Bambata de Ouagadougou en présence des acteurs éducatifs et des élèves. « Pour l'ordre et la discipline dans mon établissement : Je m'engage ! », tel est le thème de ces conférences. La conférencière, Djemilatou Ouédraogo a indiqué que ces conférences en milieu scolaire au profit des élèves, étudiants et stagiaires des écoles et centres de formation professionnelle sont une occasion de causer avec les élèves afin qu'ils s'approprient des valeurs de citoyenneté, de civisme, d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Elle a notifié que pendant la conférence, il s'agira de clarifier certains concepts.

« Nous allons faire cas des institutions modèles en termes de discipline et d'ordre. Et, rappeler les comportements que les élèves doivent adopter pour incarner la discipline et l'ordre au sein des établissements et de la vie sociale », a-t-elle détaillé. Le ministre de la Justice et des Droits humains, Edasso Rodrigue Bayala a rappelé que ces conférences ont pour objectif de raviver la fibre patriotique, de raffermir la cohésion sociale, le vivre-ensemble et de consolider les bases de la nation. Il a expliqué qu'être patriote, c'est aimer, se sacrifier, se donner et s'engager pour sa patrie au péril de sa vie s'il le faut.

Inculquer aux élèves des valeurs d'élites

« C'est aussi avoir un rêve, un idéal pour son pays, à l'image du Père de la Révolution feu capitaine Thomas Sankara. Soyez-donc des vrais patriotes », a-t-il lancé aux scolaires. Il a noté que 30 établissements, répartis sur l'ensemble du territoire national dont 6 dans la région du Centre, sont concernés par cette conférence. Il a souligné que le thème doit interpeller l'ensemble des Burkinabè à intégrer l'ordre et la discipline dans leur comportement au quotidien.

A cet effet, Edasso Rodrigue Bayala a signifié que l'ordre et la discipline consistent à respecter les enseignants, les camarades, le règlement intérieur et les décisions de l'administration scolaire. Il a donc invité les élèves à incarner ces valeurs d'ordre et de discipline car, selon lui, ceux qui réussissent à l'école et dans la vie, sont ceux qui sont ordonnés et disciplinés.

« Pour y arriver, il faut un véritable changement de mentalité et de comportement », a-t-il conclu. Le proviseur du lycée municipal Bambata, Bamory Ouattara, a laissé entendre que pour construire efficacement une Nation, il faut de l'ordre et la discipline. Ainsi, il a révélé que la conférence est la bienvenue parce qu'elle permettra d'inculquer aux élèves des valeurs d'élites de demain, et d'être des pères, des mères exemplaires, des futurs éducateurs.

Pour lui, ces notions de civisme, de patriotisme, d'ordre, de discipline, d'amour de la patrie et de citoyenneté qui seront dispensés vont contribuer à un changement positif au bénéfice de la nation. « Il est difficile de tordre un arbre déjà bien constitué mais lorsque l'arbre est un arbuste, nous pouvons facilement le modeler », a-t-il mentionné.