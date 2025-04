Sénégal: La baisse du prix du riz brisé ordinaire découle de plusieurs facteurs, dont un accord sénégalo-indien

Dakar — La réduction de 60 francs CFA du prix du kilo de riz brisé ordinaire découle d'un protocole d'accord signé par les gouvernements sénégalais et indien et d'une "embellie" des prix au niveau international, a expliqué à l'APS le directeur du commerce intérieur, Ahmadou Bamba Ndao, selon lequel cette variété représente 80 % des importations de riz au Sénégal.

Sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, le Conseil national de la consommation (CNC), constitué de représentants de l'État, des associations de commerçants et des associations de défense des droits des consommateurs, de syndicalistes et de membres du patronat, a proposé la baisse de 410 à 350 francs CFA du prix du riz brisé ordinaire, soit 60 francs CFA.

Cette décision, une fois "validée" par le président de la République, devrait entrer en vigueur jeudi 3 avril, selon le CNC.

-- "Le fait que l'État aille négocier directement avec l'Inde est salutaire" --

"Cette baisse est consécutive à des négociations sur le prix d'exportation du riz indien, lesquelles ont fait l'objet d'un protocole d'accord entre les gouvernements du Sénégal et de l'Inde. Elle survient à la suite d'une embellie du marché international et de la bonne production de riz de cette année", a expliqué le directeur du commerce intérieur au ministère sénégalais de l'Industrie et du Commerce.

En même temps, l'Inde a levé la suspension de ses exportations de riz, ce qui a contribué à une baisse des prix du riz en provenance de ce pays d'Asie, selon Ahmadou Bamba Ndao.

"En raison de l'augmentation de la quantité de riz exportable en Inde, l'offre est devenue supérieure à la demande. Il s'ensuit une baisse des cours", a-t-il signalé.

"Tous ces facteurs favorables se sont répercutés sur les prix du riz, ce qui rend cette denrée alimentaire plus accessible pour les consommateurs", a expliqué M. Ndao.

La variété de riz faisant l'objet de la réduction tarifaire représente 80 % des importations de riz au Sénégal, selon le directeur du commerce intérieur.

Il estime que "toute baisse du prix du riz entraîne des gains pour les consommateurs en raison des importantes quantités consommées au quotidien au Sénégal".

Selon Ahmadou Bamba Ndao, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée sur les importations de riz brisé ordinaire sont suspendus au profit des importateurs de riz et, par voie de conséquence, des consommateurs.

Cette mesure fait dire à Ousmane Sy Ndiaye, le secrétaire exécutif de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS JAPPO), qu"'il ne peut pas y avoir de pertes pour les importateurs".

-- "Le consensus facilite l'application rigoureuse de la décision" --

L'UNACOIS JAPPO, qui est membre du Conseil national de la consommation, reconnaît que "l'État est en train de développer des stratégies nous permettant de vendre maintenant le riz moins cher qu'auparavant".

"Le fait que l'État aille négocier directement avec l'Inde, pour permettre aux importateurs sénégalais d'entrer directement en contact avec leurs fournisseurs indiens, est salutaire", a ajouté Ousmane Sy Ndiaye.

Auparavant, "il y avait des intermédiaires entre les importateurs sénégalais et les exportateurs indiens", a-t-il rappelé, assurant que "les importateurs de riz au Sénégal vont appliquer le nouveau prix du riz brisé ordinaire".

"Nous sommes contents d'avoir cette baisse-là parce que la variété de riz concernée représente 80 % de la consommation nationale", a dit à l'APS le vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal, Momath Cissé. "Vous imaginez l'impact que cette baisse tarifaire peut avoir sur le pouvoir d'achat des ménages !"

"Nous avons opté pour une démarche réfléchie en réunissant les commerçants importateurs, les associations de consommateurs, les centrales syndicales, etc. Le consensus obtenu facilite l'application rigoureuse de la décision", rapporte le site Internet de la RTS, citant le ministre de l'Industrie et du Commerce.