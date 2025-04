Ile Maurice: L'ex-PM Pravind Jugnauth clame son innocence face aux allégations de Josian Deelawon

Hier, l'ancien premier ministre (PM) Pravind Jugnauth est arrivé à la Financial Crimes Commission (FCC) très calme et confiant pour la suite de l'enquête dans l'affaire des valises. Il était accompagné de son avocat Me Raouf Gulbul et de son avouée Me Shamila SonahOri. Son audition s'est déroulée pendant plus de deux heures.

À la sortie, Me Gulbul a déclaré que son client était venu pour la suite de l'enquête et qu'il reviendra pour d'autres interrogatoires à la suite de son arrestation le 15 février dernier. «Nous avions une further statement à donner et nous reviendrons à chaque fois que nous serons appelés par la FCC car mon client a déjà dit qu'il était disponible.» Par ailleurs, Pravind Jugnauth, confronté aux allégations de Josian Deelawon, continue à clamer son innocence dans cette affaire.

L'arrestation de l'ex-PM, le 15 février, sous une accusation de blanchiment d'argent, avait provoqué un véritable choc dans le pays, ébranlant les fondements de son parti, le Mouvement socialiste militant (MSM). Il avait été interpellé après que Josian Deelawon a révélé avoir reçu plusieurs valises contenant la somme colossale de Rs 114 millions, qu'il allègue appartenir à Pravind Jugnauth. Cette découverte a donné lieu à une enquête approfondie de la FCC, qui cherche à déterminer l'origine et la légalité de ces fonds.

De plus, le comptable de Josian Deelawon, Chandradeo Oomah, a également été interpellé, ayant révélé que Deelawon lui avait confié des valises contenant des devises étrangères, des montres de valeur et des documents et reçus d'hôtels où les Jugnauth auraient séjourné à l'étranger. D'autres personnes, comme Devianee Ramchurn, qui aurait procédé au transfert des valises, Sanjiv Ramdenee, le frère de Kobita Jugnauth, ainsi que le frère de Josian Deelawon ont également été interrogées dans le cadre de cette enquête.