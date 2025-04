Soudan: La FAO finance le programme d'évaluation de la saison agricole 2024-2025 à Al-Gezira

Madani — Le Secrétariat technique pour la sécurité alimentaire de l'État d'Al- Gezira a commencé mardi à mettre en oeuvre le programme d'évaluation de la saison agricole 2024-2025 dans le but d'identifier la situation de la sécurité alimentaire et d'identifier les problèmes et les défis auxquels est confrontée la saison passée.

Les opérations d'enquête ont débuté par trois équipes dans les localités d'Al-Managuil, Al-Gurashi et Umm Al-Gura, en plus d'une équipe couvrant les agriculteurs du projet Al-Gezira et l'extension d'Al-Managuil.

Il convient de noter que le programme est financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Les équipes travaillant dans le cadre du programme ont également reçu une formation spécialisée sur la manière de mener l'enquête à l'aide de l'application (kobocollect) pour mettre en oeuvre le programme de la meilleure façon possible.