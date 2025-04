Soudan: Les forces pénitentiaires prennent le contrôle de toutes les prisons de l'État de Khartoum et déploient leurs forces pour les sécuriser

Khartoum — L'Administration Pénitentiaire de l'État de Khartoum a pris le contrôle de tous les quartiers généraux des prisons et des centres éducatifs de l'État, en application des directives du directeur général des forces pénitentiaires de prendre le contrôle et de sécuriser les prisons dans les zones libérées suite aux victoires méritées des forces armées et des forces qui les appuinent dans la bataille de la dignité et la défaite de la milice terroriste.

Le Maj-Gen de police Azmi Abdallah Hamza, superviseur des prisons d'État de Khartoum, accompagné du directeur des prisons d'État de Khartoum et d'un certain nombre d'officiers, a visité la prison d'Al-Jereif Ouest.

La délégation a constaté des dégâts mineurs aux bâtiments pénitentiaires, en plus du sabotage délibéré des générateurs électriques et des connexions électriques, et de la destruction des câbles et des transformateurs dans le but de voler des fils de cuivre, comme c'est le cas dans toutes les institutions de l'État.