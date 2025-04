Soudan: L'ambassade et la communauté soudanaises à New Delhi célèbrent la libération de Khartoum et l'Aïd

New Delhi — L'ambassade de la République du Soudan à New Delhi a été le théâtre d'un somptueux événement national soudanais pour célébrer l'Aïd al-Fitr et la libération de Khartoum de la saleté de la milice terroriste Al-Dagalo. L'ambassade était bondée d'un grand nombre de membres de la communauté soudanaise résidant en Inde, qui se sont réunis individuellement et en groupes le lundi soir 31 mars, pour animer l'une des belles nuits soudanaises remplies de sentiments d'appartenance pure au pays et de patriotisme sincère pour célébrer la libération de Khartoum et l'Aïd al-Fitr.

La célébration a été prononcée par Son Excellence l'Ambassadeur Dr. Mohamed Abdullah Ali Al-Tom, Ambassadeur du Soudan en Inde, qui a adressé ses félicitations à la communauté soudanaise à l'occasion de l'Aïd et de la libération de Khartoum. Il a exprimé sa fierté de la cohésion du peuple soudanais et de son soutien aux forces armées soudanaises dans la bataille pour la dignité nationale. Il a annoncé que la libération de Khartoum représente le véritable début de la fin de la rébellion de la milice terroriste Al-Dagalo, bientôt, si Dieu le veut, et que les légions de la victoire continueront jusqu'à ce que tout le territoire soudanais soit libéré de cette milice.

L'Ambassadeur a salué les sacrifices des Forces armées et des forces sous leur égide, y compris les agences de sécurité, les forces conjointes et le personnel mobilisé, ainsi que les colonnes de martyrs qui ont donné leur précieux sang pour défendre la patrie, sa dignité et sa fierté. Il a également salué les sacrifices des blessés et des blessés lors de la bataille de la Dignité, notant qu'un certain nombre d'entre eux étaient parmi ceux présents à la célébration et étaient venus en Inde pour recevoir des soins médicaux.

L'Ambassadeur a énuméré de nombreuses histoires et récits d'héroïsme qui, selon lui, n'ont pas encore été racontés, et qu'il existe de nombreuses histoires de sacrifice et de rédemption que les générations doivent connaître, et le moment opportun viendra pour les raconter et immortaliser les noms de leurs héros.

La cérémonie a également été marquée par l'intervention de l'attaché militaire, le général de brigade Hussein Juma, et du ministre de la Santé de l'État de Khartoum, le Dr Fath Al-Rahman Mohamed Al-Amin, qui ont souligné le rôle héroïque des forces de combat sur le terrain, notamment les membres des forces armées, des services de sécurité, des forces conjointes et du personnel mobilisé, ainsi que le rôle de l'Armée blanche des médecins et des agents de santé dans la bataille pour obtenir la victoire de la patrie et vaincre les agresseurs.

La célébration a également été marquée par la diffusion d'enregistrements vidéo, dont certains documentaient les violations et les crimes des milices terroristes, et d'autres racontaient les épopées de la libération de Khartoum. Il y avait également du matériel artistique, notamment des hymnes patriotiques et des chants patriotiques qui exprimaient la fierté et l'honneur de la victoire remportée.