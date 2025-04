Soudan: L'État de Khartoum reprend ses activités en tant que première agence gouvernementale à opérer depuis son siège

En application de son appel aux ministères et aux unités du gouvernement fédéral à retourner à leur siège et à inspecter leurs conditions, l'État de Khartoum, en tant que premier organe gouvernemental, a pris l'initiative de tenir une réunion du Comité Suprême pour les Urgences et la Gestion des Crises, à l'initiative du président du comité, le gouverneur de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza, au siège du secrétariat du gouvernement de l'État sur l'avenue du Nil.

Les membres du comité se sont assis par terre car le bâtiment du Secrétariat général avait été complètement vandalisé. La réunion a duré quatre heures, au cours desquelles des discussions ont eu lieu sur le programme d'intervention urgent pour redonner vie au siège de la Capitale Nationale et au reste des localités qui avaient été débarrassées de la rébellion.

La réunion a décidé que le ministère de la Santé hébergerait les captifs dans un seul endroit à l'hôpital d'Omdurman pour les examiner, surveiller leur état et identifier leurs familles. Entre-temps, les directeurs exécutifs des localités de Khartoum et de Jebel Awliya ont confirmé qu'ils commenceraient leur travail depuis le siège de la localité et commenceraient à compter et à distribuer l'aide alimentaire aux citoyens.