Tunisie: Festival « Vues d'Afrique » 2025 - « Les Enfants Rouges » de Lotfi Achour en lice dans la compétition des longs métrages

Le film tunisien « Les Enfants Rouges » de Lotfi Achour sera en lice dans la compétition des longs métrages de fiction de la 41ème édition du Festival international de cinéma « Vues d'Afrique », qui sera ouverte ce jeudi 3 avril 2025 au cinéma du Parc à Montréal (Canada) par le film français « Ici et là-bas » de Ludovic Bernard, mettant en vedette notamment l'humoriste et acteur franco-tunisien Hakim Jemili.

La soirée inaugurale se déroulera en présence de grandes figures de la culture africaine et créole ainsi que du parrain et de la marraine de l'édition 2025, Dédy Bilamba et la tuniso-canadienne Souad Siala, qui incarnent, selon le festival, l'innovation au service de la créativité et partagent une passion pour le septième art et l'engagement en faveur du dialogue interculturel.

Se poursuivant jusqu'au 13 avril, le festival proposera cette année plus de 120 films et séries TV au programme, en provenance de 32 pays. « Les Enfants Rouges », co-production Tunisie-France-Belgique-Pologne, qui fera sa première québécoise, figure dans une sélection de films de cinéastes de renom : Merzak Allouache avec « Première ligne » (Algérie), Chloé Aïcha Boro avec « Les Invertueuses » (Burkina Faso), Fidèle Koffi avec « Gazoua doit mourir » (Côte d'Ivoire/Sénégal/Guinée/Cameroun), Jihane El Bahhar avec « Triple A » (Maroc), Mamadou Dia avec « Demba » (Sénégal/Allemagne/Qatar) et Michelle Diane Tankoua avec « Le fabuleux destin de Djalifa » (Togo).

Parlant du festival, Souad Siala s'est dite honorée d'être la marraine du plus grand rendez-vous cinématographique africain et créole en Amérique, notant que le festival « Vues d'Afrique » qui magnifie, depuis plus de quatre décennies, la voix des créateurs africains, créoles et de leurs diasporas, incarne une mission essentielle : tisser des liens entre les continents par la magie du cinéma. « Je porte en moi les richesses de multiples horizons.

Cette identité plurielle, je souhaite l'insuffler à ce festival, en conjuguant mon engagement entrepreneurial et ma passion pour le dialogue interculturel » a écrit Souad Siala qui incarne, mentionne l'équipe du festival « l'esprit entrepreneurial et un leadership visionnaire. Dotée d'une créativité audacieuse, d'une énergie rayonnante et d'une remarquable capacité à transformer les défis en opportunités, elle a durant sa mission de présidente à la Chambre de commerce canado-tunisienne, démontré son aptitude à rassembler, à inspirer et à conclure des partenariats à l'international »