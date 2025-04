Tunisie: Nomination d'un nouveau Directeur Général à STAR Assurances

Le Conseil d'Administration de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurance (STAR), qui s'est réuni le mercredi 02 avril sous la présidence de Adnène GALLAS a nommé Laurent THUILLIER en tant que Directeur Général de la STAR à compter du 23 avril 2025, pour succéder à Monsieur Hassène FEKI appelé à occuper d'autres fonctions importantes dans le groupe Groupama.

Fort de 33 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance, Laurent THUILLIER a intégré Groupama en 1998 en tant que Trésorier du Groupe.

En 2001, il devient Directeur Relations Clientèles Institutionnels et Entreprises à la Banque FINAMA, filiale de Groupama, où il est en charge de la gestion de la relation client pour l'ensemble des sociétés du Groupe, du développement commercial et des projets d'amélioration des services.

En 2007, il est Directeur M&A à la Direction de l'International de Groupama SA où il a réussi les acquisitions en Roumanie (3 sociétés), Grèce, Turquie (2 sociétés) et Tunisie (participation STAR).

Il est Secrétaire Général de Groupama Asigurari en Roumanie en 2008 et Directeur Audit, Risques et Conformité à la Direction de l'International de Groupama SA en 2013.

Depuis 2016, il est Directeur Général Adjoint de Groupama Phoenix Asfalistiki en Grèce où il a contribué fortement à son expansion et à son positionnement stratégique sur le marché.

Au-delà de son expertise en assurance et de sa solide expérience internationale, THUILLIER a été également fortement impliqué dans la vie associative, notamment en tant que Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Grèce, mettant ainsi son engagement au service du développement économique et des échanges internationaux.

« Nous remercions chaleureusement Hassène FEKI pour sa contribution décisive à la transformation de notre entreprise et à l'amélioration de ses performances et sommes convaincus que le leadership de Laurent THUILLIER et sa vision stratégique seront des atouts majeurs pour la STAR et permettront à notre entreprise de poursuivre sa dynamique de croissance. » a commenté Adnène Gallas, Président du Conseil d'Administration de la STAR.

