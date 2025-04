Tunisie: CTN - Le ministre des Transports propose des solutions urgentes et à long terme

Lors de sa visite, mercredi 2 avril, au siège de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN), le ministre des Transports, Rachid Ameri, a insisté sur la nécessité d'adopter des solutions immédiates et stratégiques pour assurer la pérennité de l'entreprise et restaurer son rayonnement sur le marché maritime.

Dans un communiqué diffusé jeudi matin, le ministère a souligné que le ministre a recommandé une révision de l'exploitation de la flotte actuelle, en particulier les navires de transport de marchandises, afin de saisir de nouvelles parts de marché. Cela inclut l'ouverture vers des ports plus proches des côtes tunisiennes, en attendant la concrétisation des investissements programmés pour 2027. Le ministre a également insisté sur l'importance de renforcer les ressources humaines en les formant dans divers domaines pour garantir une gestion optimale du transport maritime.

Face aux manquements observés et afin de garantir le respect des horaires des traversées maritimes, le ministre a réaffirmé sa détermination à lutter contre toute action susceptible de perturber le bon fonctionnement du service public. "Toute tentative de nuire à ce service national ou à l'intérêt public sera sévèrement sanctionnée, après identification des responsabilités dans le cadre de la légalité", a-t-il déclaré.

Rachid Ameri a souligné que la protection de la CTN et la préservation de sa pérennité incombaient à tous les acteurs concernés. Selon lui, la réussite de cette entreprise repose sur la persévérance, une surveillance rigoureuse, une gestion efficace et une planification soignée pour mettre en oeuvre les programmes nécessaires et prendre les décisions appropriées.

Le ministre a conclu en affirmant qu'aucune négligence ne serait tolérée envers cette institution historique, ni à l'égard d'aucune autre entreprise nationale de transport.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une évaluation approfondie de la situation structurelle, technique et commerciale de la CTN, tant sur le plan du transport des passagers que des marchandises. Elle a également permis de faire un état des lieux de la préparation de la flotte et des ressources humaines, en vue de la saison estivale et du retour des Tunisiens de l'étranger.