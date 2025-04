Afrique de l'Est: Université de Mahajanga - Des étudiants boursiers en stage à Besançon et à Maurice

Dix-sept étudiants en pharmacie sont concernés. Répartis en deux vagues, les huit premiers ont déjà effectué huit semaines d'externat au CHU et à l'université Marie et Louis Pasteur. Madagascar connaît actuellement un déficit criant de pharmaciens : la Grande Île ne forme qu'une vingtaine d'étudiants par an, pour une population de plus de trente millions d'habitants.

Cette expérience, financée par le programme Erasmus, marque le début d'un partenariat prometteur entre la faculté de Mahajanga, le CHU de Besançon et l'université Marie et Louis Pasteur. Il s'agit d'une première dans le cadre de la collaboration entre universités malgaches et françaises.

Depuis le mois de février, les huit premiers étudiants ont intégré le CHU pour un stage de deux mois. En parallèle, des enseignants de Besançon se sont rendus à Mahajanga pour des mobilités d'enseignement. En contrepartie, leurs homologues malgaches rejoindront Besançon pour des formations continues.

Les étudiants malgaches saluent la qualité de l'encadrement reçu.

« nous avons eu la possibilité de découvrir un autre système de gestion du Pôle pharmaceutique, notamment la place et la reconnaissance du pharmacien au sein de l'hôpital », déclarent les huit boursiers.

Les enseignants, quant à eux, soulignent l'enrichissement mutuel de cet échange, porté par la curiosité et l'investissement des étudiants.

Neuf autres étudiants, constituant la deuxième vague, rejoindront Besançon à partir du 14 avril pour une nouvelle session de huit semaines, toujours dans le cadre d'une bourse Erasmus et des accords de coopération entre l'université de Mahajanga et celle de Franche-Comté. Ils bénéficieront d'un environnement hospitalier propice au renforcement de leurs compétences.

Dans un autre domaine, dix étudiants en master de l'École du tourisme de l'université de Mahajanga partiront prochainement à l'île Maurice pour un stage de six mois.

Ce programme est le fruit d'une collaboration entre l'établissement malgache et La Pearl Beach Resort & Spa. Le départ est prévu la semaine prochaine. Ce stage permettra aux étudiants d'obtenir une attestation de participation.