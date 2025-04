Madagascar: Afromada music Awards - Plus de quarante artistes malgaches nominés

Madagascar s'apprête à accueillir la première édition des AfroMada Music Awards. La cérémonie de remise des trophées, suivie d'un concert spectaculaire, se détroulera les 17 et 18 mai à l'Arena Ivandry.

Plus de quarante artistes malgaches sont en lice pour les AfroMada Music Awards, un événement qui célèbre le talent et la diversité musicale du continent africain. Le public a désormais la possibilité de voter en ligne sur le site officiel de l'événement et par SMS pour soutenir ses artistes favoris. Vingt-neuf catégories, vingt-neuf trophées et cinq prix spéciaux. Le programme s'annonce grandiose.

Parmi les artistes en compétition, des noms célèbres comme Rijade, Ceasar et Anicette sont nominés dans la catégorie Meilleur artiste révélation de l'année. Dans la section Meilleure musique tendance, on retrouve Mr Sayda, Jazz Mmc, Rim K et Gael, tandis que The New Diesel, Jannia Blast'In et Dih'up concourent pour le titre de Meilleur chorégraphe africain. Le point culminant de l'événement sera la cérémonie de remise des trophées, prévue pour le 17 mai à l'Arena Ivandry, suivie d'un grand concert le 18 mai, réunissant des stars de la musique africaine et internationale. Un jury composé de professionnels du secteur musical et des médias africains aura également son mot à dire dans le choix des lauréats.

Au rayonnement continental

Les AfroMada Music Awards ne se contentent pas de récompenser les talents musicaux, ils incarnent aussi une véritable vitrine culturelle pour Madagascar. « Cette année, la Grande Île a été choisie pour accueillir cet événement majeur, en raison de sa richesse artistique et de son patrimoine culturel unique. Des artistes de renom comme BIG MJ, Tence Mena, Rim-K, Arnaah et Ceasar seront sur scène aux côtés d'invités internationaux prestigieux tels que DJ Amaroula, David Tayorault, El Passi et Mary Jo. L'événement réunira des participants de tout le continent, des diasporas en Europe et aux États-Unis, faisant de Madagascar un carrefour de la musique africaine », explique l'organisateur.

Au-delà des performances, les AfroMada Music Awards visent à créer un symbole d'unité et de cohésion entre les artistes et acteurs du showbiz africain, tout en mettant en lumière la culture malgache. Une plateforme d'échanges B2B sera également mise en place pour encourager les collaborations entre professionnels du secteur.