Madagascar: Enseignement - Des lycéens en stage pratique dans des sociétés

Le niveau de la formation au sein des lycées techniques va s'améliorer. L'enseignement ne s'arrêtera plus à la formation. Des lycéens vont pouvoir passer des stages pratiques au sein des sociétés. « Cette initiative va se dérouler majoritairement sous forme d'alternance, avec l'accompagnement de deux lycées techniques, l'un à Antananarivo et l'autre à Toliara. C'est une formation qui se fait à la fois en centre et en entreprise. Une petite dizaine d'entreprises partenaires nous accompagnent dans cette formation.

Elles accueillent les jeunes à un rythme qui est défini pour qu'ils puissent acquérir des compétences techniques qui leur permettent d'être directement opérationnels quand ils entreront sur le marché du travail », a lancé Cyril Guillem, directeur des opérations auprès de l'Institut européen de coopération et de développement (IECD), le vendredi 28 mars, à l'occasion de la signature de coopération entre le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et l'IECD.

La ministre Marie Marcelline Rasoloarisoa souligne que ce n'est qu'un début. « Nous allons le disséminer dans tout Madagascar. Nous savons que les technologies du marché du travail ne cessent d'évoluer. L'alternance est le principal outil pour nos enfants d'acquérir les compétences exigées par le marché du travail », a-t-elle souligné, à l'occasion. Ce partenariat va promouvoir, principalement, la formation sur le photovoltaïque.