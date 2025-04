Madagascar: Basketball 5x5 - N1a dames - Mb2all veut prendre sa revanche à Mahajanga

Un duel de titans se profile à l'horizon : le club de Mb2all, vice-champion 2024, défiera la GNBC dame, championne de Madagascar, du championnat N1A pour le groupe A de basketball 5x5.

La Fédération Malgache de Basketball (FMBB) enclenchera la vitesse supérieure à partir de la dernière semaine du mois d'avril. Après la phase 1 du championnat de Madagascar N1A hommes et dames à Antsirabe, du 26 avril au 4 mai pour le groupe B, ce sera au tour du groupe A de se rendre à Mahajanga pour les matchs aller réunissant six clubs masculins et six féminins sur le parquet du complexe sportif de Mahajanga et les terrains annexes.

Le système de conférence a été remplacé par le groupe, mais la formule reste la même. Les six clubs féminins (la GNBC d'Analamanga, championne de Madagascar en titre, le club de Mb2all d'Analamanga, vice-champion de Madagascar 2024, les clubs de Fandrefiala, de Dunamis et de l'ASSM d'Analamanga, et Cosca d'Amoron'i Mania) s'affrontent les uns après les autres dans une poule unique. Les quatre premières équipes qui totalisent le plus de points se qualifieront pour les demi-finales afin de disputer la Coupe de la ligue (appellation de la phase finale de la phase 1, que ce soit chez les dames ou chez les hommes).

L'attraction durant cette phase 1 dans la cité des Fleurs sera les retrouvailles entre la GNBC, championne en titre, et le Mb2all, qui a perdu son titre national l'année dernière. Celui-ci s'était incliné sur le score de 77-65, dans un match complètement fou, qui avait mis les supporters des deux clans en haleine jusqu'au coup de sifflet final.

Mission reconquête

Pour Ndranto Rakotonanahary, coach de ce dernier club, l'objectif de son équipe est la reconquête du titre national. « Nous avons déjà commencé la préparation pour la phase 1 du championnat de Madagascar qui se déroulera à Mahajanga au mois de mai. Le club de Mb2all est vice-champion de Madagascar. Notre mission principale cette année est de tout faire pour reconquérir le titre perdu l'an passé. Ce sera difficile face au club champion en titre et face aux autres prétendants, mais nous aimerions relever le défi. »

Dans la catégorie masculine, les hommes de la GNBC, champions de Madagascar en titre, évoluent avec les clubs de MBC d'Atsinanana, RBC de Boeny, BC Somava de la Sava, et NGB d'Itasy. Vu la puissance de leurs adversaires directs et avec la formule de « tout le monde rencontre tout le monde», atteindre le dernier carré pour disputer la Coupe de la ligue masculine est largement à la portée des basketteurs de GNBC.

Les deux clubs capables de leur mettre des bâtons dans les roues sont le BCB de Boeny, qui évolue à domicile, et le club de NGB d'Itasy. Après la phase 1, la phase 2 se jouera à Antananarivo au mois de septembre. Les huit meilleures équipes joueront les quarts de finale.