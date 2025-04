Congo-Kinshasa: Journée internationale de l'autisme - Plaidoyer pour l'inclusion des personnes atteintes

« Faites progresser la neurodiversité et les objectifs de développement durable des Nations unies », tel est le thème qui a été retenu pour la célébration, le 2 avril, de la Journée internationale de l'autisme édition 2025.

La célébration de la Journée internationale de l'autisme a été une occasion pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, de mener un plaidoyer pour l'inclusion des personnes souffrant de cette maladie tout en soulignant les efforts du gouvernement à soutenir les initiatives pour faciliter leurs conditions de vie. Il a souligné que l'inclusion des personnes autistes facilitera leur pleine participation à la société et ce, conformément aux engagements des Nations unies.

Le ministre a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir la recherche et les initiatives en faveur de l'intégration des personnes autistes. "Sous l'impulsion de son excellence madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République s'engage pleinement dans une démarche intersectorielle pour faire de l'inclusion des personnes neurodivergentes une priorité nationale", a-t-il affirmé, renchérissant que le cadre législatif sera renforcé pour garantir la protection des droits des personnes autistes et leur accès aux services essentiels, notamment en santé, éducation et emploi.

Samuel Roger Kamba a rappelé que cette journée va au-delà d'une simple célébration. Elle incarne un appel pressant des acteurs scientifiques, sociaux et politiques à améliorer l'intégration des personnes autistes. "Nous devons élaborer des stratégies concertées pour promouvoir l'équité, éradiquer les discriminations et garantir une prise en charge efficace, afin de permettre à chaque individu de participer pleinement à la vie sociale et économique", a-t-il déclaré. Cela, tout en indiquant que "les avancées en neurosciences et psychologie cognitive montrent que l'autisme n'est pas simplement une pathologie à guérir, mais une modalité du développement humain qui, lorsqu'elle est comprise et soutenue, peut devenir un moteur d'innovation pour la société".

Une approche multisectorielle

L'autisme est un problème qui sort du cadre du ministère de la Santé et implique une approche multisectorielle. Pour concrétiser les engagements de la République démocratique du Congo dans la lutte contre ce fléau, le ministre a plaidé en faveur d'une approche multisectorielle indispensable pouvant mobiliser ainsi les pouvoirs publics, la société civile, les chercheurs et le secteur privé. "Seule une action concertée, fondée sur des bases scientifiques solides pourra relever les défis liés à la neurodiversité", a-t-il ajouté.

Cela inclut le renforcement de la formation et de l'éducation inclusive, des campagnes de sensibilisation à la stigmatisation, et le développement d'initiatives innovantes pour accompagner les personnes neurodivergentes dans leur épanouissement et leur pleine participation à la société. L'Institut national de santé publique, en collaboration avec le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, sera chargé d'élaborer des cadres d'évaluation rigoureux pour mesurer l'impact des politiques mises en place, ajuster les stratégies et garantir une amélioration continue des actions engagées.

Notons que depuis 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 2 avril comme Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et aux troubles du spectre autistique, par l'adoption de la résolution A/RES/62/139.

Cette journée est un appel mondial à la mobilisation collective pour faire face à un enjeu majeur de santé publique et de droits humains. Elle vise à briser les préjugés, à éduquer les sociétés et à engager les gouvernements dans une dynamique d'inclusion et de protection des droits des personnes autistes.