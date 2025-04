Afrique de l'Ouest: AES-Russie - Un renforcement de la coopération stratégique et sécuritaire

Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso, membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES), sont en Russie ce 3 avril pour une visite de deux jours, au cours de laquelle ils rencontreront leur homologue russe.

La rencontre va marquer le début de la « première session de consultations AES-Russie », peut-on lire dans un communiqué. Les trois pays voient cette réunion à Moscou comme une étape « cruciale » pour établir des relations de coopération « stratégiques, pragmatiques, dynamiques et solidaires » dans les domaines d'intérêt commun entre l'AES et la Russie.

« Cette rencontre reflète la volonté partagée des chefs d'État de la Confédération de l'AES et de la Fédération de Russie d'approfondir leur partenariat et leur dialogue politique à un niveau confédéral, et de les inscrire au coeur de leur agenda diplomatique, de développement et de défense », poursuit le communiqué de l'AES. En septembre 2023, les présidents du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont annoncé la formation de la coalition AES, avant de prendre la décision, en janvier 2024, de se retirer de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao).

Une décision officialisée le 29 janvier. Le retrait de la Cédéao a été perçu comme une réponse directe aux sanctions économiques et financières imposées par l'AES, suite aux coups d'État militaires qui ont renversé les gouvernements en place. Il a également été motivé par les pressions de la Cédéao pour un retour à l'ordre constitutionnel. Dans le cadre de leur alliance, les trois pays du Sahel ont conclu un pacte de défense mutuelle pour lutter contre les groupes jihadistes actifs dans la région, après leur désengagement vis-à-vis des pays occidentaux qui leur apportaient un soutien militaire contre le terrorisme.

Parallèlement, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont cherché à diversifier leurs partenaires internationaux, et se sont rapprochés de la Russie face à la montée en puissance de groupes terroristes tels que l'Etat islamique et Al-Qaïda. Moscou a également signé des accords de coopération en matière de défense avec ces trois pays, leur fournissant du matériel militaire. De surcroît, la Russie collabore avec l'AES dans les secteurs de l'énergie et des mines, renforçant ainsi ses liens avec cette région du Sahel.