Gabon: Rupture collective du jeûne entre musulmans et chrétiens à Libreville

Depuis 3 ans le Ramadan et le Carême coïncident. Et pour la première fois au Gabon les communautés, musulmane et chrétienne se sont retrouvées récemment pour une moment de spirituel à l'occasion de la soirée dénommée," la rupture collective oecuménique (chrétiens-musulmans au Gabon)", à l'initiative du RHDP section Gabon.

Cette rencontre qui revêtait un caractère religieux mais aussi politique a été organisée sous le haut patronage du président du directoire du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), Gilbert Kone Kafana et sous le parrainage du Secrétaire exécutif du RHDP, Cidibé Ibahim Bacongo et le Secrétariat en charge des militants de l'extérieur, Ouattara Dramane dit O.D.

La rencontre avait pour but de consolider la cohésion entre les deux plus grandes communautés religieuses dans un premier temps. Et aussi entre les militants du RHDP car 2025, est une année électorale pour l'ensemble des ivoiriens et particulièrement pour ceux du parti politique au pouvoir le RHDP.

Heureux d'être parmi ses compatriotes et camarades du parti, le Secrétaire en charge des militants de l'extérieur, Ouattara Dramane a rappelé les raisons de son arrivée à Libreville. Il a répondu à une invitation du délégué Sidibé Cheick Oumar en charge des militants du RHDP au Gabon pour participer à une cérémonie oecuménique de rupture collective entre catholiques et musulmans, et également leur apporter son soutien, au déléguer et à l'ensemble des militants du RHDP.

" Demander de rester Pacifique. Leur demander de rester soudés de faire confiance au Président de la République, faire confiance au RHDP et de ne pas s'inquiéter pour les échéances à venir. Leurs devoirs à eux c'est de se mobiliser pour qu'aucune voix n'échappe au Président de la République lors de l'élection présidentielle", s'est-il exprimé.

Chretiens comme musulmans ont salué ce moment qui a été accueilli comme un signe de providentiel pour la marche vers une société juste. Un instant de cohésion entre deux communautés importantes au Ganon. "La religion ne sera plus pour un motif de division, mais plutôt de reconciliation, de cohésion et de communion", a déclaré l'Abbé,Henry-Noël Ndoum Abiaghe. "Nous sommes joyeux car ça amène la concorde, l'amour entre les deux communautés c'est une bonne chose. Nous remercions Dieu pour cela. C'est pourquoi nous avons répondu à l'appel. Exhorter les uns et les autres à la cohésion et l'unité", ajouté, l'Imam principal de la mosquée de Nkombo, Sountara Youssouf.