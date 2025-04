Angola: La ministre des Finances exige l'intégrité du personnel du secteur

Benguela (Angola) — La ministre des Finances, Vera Daves, a exigé, mardi, à Benguela, que le personnel du secteur s'efforce d'avoir de l'éthique, de la morale et de l'intégrité dans la gestion des finances publiques, afin de renforcer la confiance des citoyens dans l'institution.

Vera Daves de Sousa s'exprimait à l'ouverture du 14e Conseil consultatif du ministère des Finances, qui se déroule jusqu'à ce mercredi, au centre de conférences Dom Armando Amaral dos Santos, dans la municipalité de Navegantes, province de Benguela.

Pour la ministre des Finances, « il n'y a pas de raccourcis » vers l'intégrité ni de justifications pour des pratiques qui mettent en danger les efforts de milliers d'Angolais qui remplissent leurs obligations fiscales et ont confiance dans la bonne utilisation des ressources.

Devant les hauts fonctionnaires du ministère des Finances, Vera Daves de Sousa a exprimé l'espoir que ce Conseil consultatif produise un plan d'action clair et renforcé avec la détermination renouvelée que le travail commun parlera plus fort que toute adversité.

Dans ce contexte, la ministre attend de ses conseillers qu'ils contribuent à la manière dont le secteur peut garantir que ses processus et procédures ne laissent pas de failles en matière de vulnérabilités, et qu'ils servent et protègent mieux l'institution.

Sans entrer dans les détails, la gouvernante a fait référence aux événements récents, notamment le détournement de plus de sept milliards de kwanzas des caisses de l'État, effectué par des employés de l'Administration générale des impôts (AGT), qui font déjà face à des poursuites judiciaires.

Ainsi, selon Vera Daves, la devise de cette réunion « Processus et Procédures : améliorer pour renforcer la confiance dans la gestion des Finances Publiques » a été « choisie expressément» et porte en elle-même une mission claire et urgente.

Il s'agit, a-t-elle souligné, de réaffirmer que la gestion des finances publiques doit être soutenue par des professionnels qui respectent les lois et les règles, des citoyens honnêtes et engagés dans le fonctionnement efficace des systèmes, des processus et des procédures.

Elle admet toutefois que lorsqu'un système semble vulnérable à la mauvaise foi et aux fautes professionnelles, c'est toute la structure de confiance qui est mise à l'épreuve. C'est pourquoi le secteur s'unit pour faire face à cette réalité avec transparence, détermination et responsabilité.

Malgré les défis, le ministre des Finances fait appel à l'unité de tout le personnel, afin qu'ensemble ils puissent surmonter cette période difficile, qui exige un engagement envers le pays, envers la vérité et envers le bon service.

Restaurer la confiance

Dans son allocution, Vera Daves de Sousa garantit que ce qui doit être amélioré sera amélioré, de manière à renforcer la confiance que les Angolais placent chaque jour dans le secteur.

En effet, elle reconnaît que ce 14e Conseil consultatif intervient dans un contexte où la réputation de l'institution en tant que gestionnaire des finances publiques a été remise en question.

Elle a donc exhorté le personnel à reconstruire cette confiance grâce à un travail sérieux, à des processus améliorés et à une culture institutionnelle qui ne laisse aucune place aux détournements.

En définitive, explique-t-elle, le choix de la devise de cette réunion ne découle pas uniquement de la réponse collective ou institutionnelle attendue de la part des Finances, mais s'inscrit dans une trajectoire que l'organe est en train de consolider.

Selon elle, la confiance du public ne s'impose pas par décret, mais se reconstruit jour après jour dans la manière dont chaque ressource est gérée, chaque règle est appliquée et, surtout, dans la manière dont on s'assure que personne n'est au-dessus des principes qui régissent la bonne gouvernance.

Elle souligne donc l'engagement, sans équivoque, de l'Exécutif, sous la direction du Président de la République, João Lourenço, dans la lutte contre la corruption et toutes les formes de criminalité économique.

A cet effet, elle indiqué que le secteur reste concentré sur son objectif commun de renforcer la gestion des finances publiques en faveur du développement durable du pays.

Pendant deux jours, la rencontre débattra en panels de thèmes tels que « Gestion des risques VS Gestion de crise, Renforcement de la réputation institutionnelle et de la confiance dans la gestion des finances publiques », « Le rôle des processus et des procédures dans la transformation de la gestion des finances publiques » et « Stratégie d'amélioration des marchés publics au ministère des Finances ».

Seront également abordés les thèmes suivants : « Impact des processus et procédures déficients sur la gestion des finances publiques », « Risques fiscaux : défis et priorités dans l'opérationnalisation de la nouvelle fonction du MININF », « Importance des contrôles internes pour prévenir les défaillances et les fraudes » et « Les défis du nouveau découpage politico-administratif ».