Angola: Malanje avec plus de 200 projets approuvés par le PRODESI

Malanje (Angola) — Deux cents 92 projets budgétisés à 362 milliards de kwanzas ont été approuvés à Malanje, par le Programme d'Appui à la Production, à la Diversification des Exportations et à la Substitution des Importations (PRODESI).

Les projets sont liés à l'agriculture, à la prestation de services, au commerce et à la distribution, à l'industrie de transformation, à l'élevage, à l'aquaculture, entre autres.

Les données ont été fournies mardi, par le vice-gouverneur pour le secteur politique, économique et social, Franco Mufinda, lors d'une réunion qui visait à présenter les résultats du PRODESI, au niveau de la province de Malanje.

Le responsable a affirmé que la province de Malanje est la deuxième après Luanda en termes de projets inscrits au programme.

Le vice-gouverneur a réitéré l'espoir que le pays soit bientôt reconnu pour sa production, sa transformation et son industrialisation, étant donné que le PRODESI a été créé pour encourager la production nationale.

Franco Mufinda a appelé les entrepreneurs locaux, les administrateurs municipaux, les universitaires, les autorités traditionnelles, les agriculteurs et la société civile à s'engager dans la production nationale afin de construire une économie de plus en plus forte, diversifiée et durable.

Lors de sa présence à la rencontre, le directeur national de l'Economie et du Développement des Entreprises, Alan Varela, a dit qu'au cours des cinq dernières années, à travers le PRODESI, 1,5 milliard de kwanzas ont été déboursés pour financer six mille 301 projets dans le pays.

Le responsable a fait savoir que même si le pays importe environ 310 000 tonnes de riz par an, actuellement 40 000 tonnes de cette céréale sont produites en Angola, dont le défi est d'inverser progressivement la situation, en encourageant la production nationale.

Selon Alan Varela, Malanje est un bon exemple en termes de production nationale, car elle contribue de manière significative à la production de sucre, d'éthanol et de riz.

Des membres du Gouvernorat provincial, des administrateurs municipaux, des hommes d'affaires, des agriculteurs familiaux et d'autres producteurs ont participé à la rencontre.

Le PRODESI représente un engagement de l'Exécutif angolais à renforcer l'économie locale, à créer des emplois et à réduire la dépendance aux produits importés, offrant ainsi une plus grande garantie d'autonomie et de durabilité pour que le pays puisse avancer vers le développement.