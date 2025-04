Gambie: L'Emir Trawally demande un soutien constant pour les nécessiteux et orphelins

L'Emir de l'Ahmadiyya Muslim Jamat, Baba F Trawally, dans son message de l'Eidul Fitr, a conseillé aux musulmans de faire de leur mieux pour que, même après le Mois Sacré du Ramadan, « nous n'oubliions pas les pauvres, les nécessiteux, les orphelins et les moins fortunés d'entre nous, mais que nous prenions soin d'eux et que nous répondions à leurs besoins ».

Le texte intégral du message se trouve ci-dessous :

Par la grâce d'Allah Tout-Puissant, nous sommes parvenus à la fin d'un nouveau mois sacré de Ramadan, béni et épanouissant. Le Ramadan est un mois dont les bénédictions et les leçons sont tellement nombreuses, que nul ne pourrait les décompter.

Il s'agit d'un mois sacré, dont le caractère sacré a été mentionné par Allah tout-puissant dans le Saint Coran. Allah Tout-Puissant dit : « Ô vous qui croyez ! Le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous deveniez vertueux. » (chap. 2:184)

Avec ce verset à l'esprit et dans le but de suivre et d'obéir aux commandements d'Allah Tout-Puissant, les musulmans du monde entier jeûnent pendant ce mois béni afin de devenir vertueux, d'améliorer leur culte et de faire de leur mieux pour obtenir la proximité, la miséricorde, le pardon et le salut de leur Créateur, Allah Tout-Puissant, comme Allah Tout-Puissant le dit dans le Saint Coran à propos du mois béni de Ramadan : « Et lorsque Mes serviteurs t'interrogeront à mon sujet, dis : Je suis proche. J'exauce la prière du suppliant lorsqu'il Me prie. Qu'ils m'écoutent donc et qu'ils croient en moi, afin de suivre la bonne voie. (chap. 2:187).

Cela montre que le mois sacré du Ramadan est plein de bénédictions et que si nous luttons de toutes nos forces pour la cause d'Allah Tout-Puissant, souhaitant gagner Son agrément et Sa proximité, Il nous guidera sûrement, nous bénira et nous fera devenir vertueux. C'est également dans cet esprit de lutte pour la cause d'Allah Tout-Puissant et du fait que le Saint Coran a été révélé au cours du mois sacré du Ramadan que les musulmans du monde entier intensifient leur récitation, leur lecture, leur étude et leur écoute du Saint Coran au cours du mois sacré du Ramadan, comme le dit Allah Tout-Puissant dans le Saint Coran : Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu pour guider l'humanité avec des preuves claires de la guidance et de la discrimination... (Chap 2:186).

En effet, le mois sacré du Ramadan sert à rappeler à tous les musulmans que l'essence de notre création est l'adoration d'Allah Tout-Puissant et pour cette raison, même après le mois sacré du Ramadan, nous ne devrions pas oublier les bonnes qualités morales et les efforts que nous avons faits pour atteindre des normes spirituelles plus élevées et, ce faisant, espérer gagner le plaisir et la proximité d'Allah Tout-Puissant pendant le mois sacré du Ramadan. Nous avons tous passé ce mois à adorer Allah le Tout-Puissant, à prier nos cinq salats quotidiennes presque à l'heure chaque jour, à remplir les mosquées de notre présence, à nous réveiller la nuit pour les prières de Tahajjud et de Nawafil, à réciter le Saint Coran et à écouter sa récitation ; ce sont là de nobles actes d'adoration que nous devrions continuer à accomplir tout au long de l'année, et pas seulement pendant le Ramadan.

Nous ne devons abandonner les mosquées et les laisser vides, nous ne devons jeter le Saint Coran, le mettre de côté et le laisser se couvrir de poussière. Nous ne devrions cesser de nous réveiller pour les prières de Tahajjud et nous ne devrions non plus cesser d'accomplir nos cinq salat quotidiennes obligatoires.

Pendant le Mois Sacré du Ramadan, un autre acte important que les musulmans accomplissent est l'acte de charité. Pendant le Mois Sacré du Ramadan, nous nous occupons des pauvres, des nécessiteux, des orphelins et des moins fortunés d'entre nous, nous subvenons à leurs besoins et nous nous assurons qu'ils partagent la joie et les bénédictions du Mois Sacré du Ramadan, avec l'espoir que nous serons récompensés par Allah le Tout-Puissant pour nos actes de bienfaisance. Nous devrions tous faire de notre mieux pour que, même après le Mois Sacré du ramadan, nous n'oubliions pas les pauvres, les nécessiteux, les orphelins et les moins fortunés d'entre nous, mais que nous prenions soin d'eux et que nous répondions à leurs besoins.

Notre Maître bien-aimé, le Saint Prophète Muhammad(saw), a multiplié les actes d'adoration et de charité pendant le mois sacré du Ramadan, mais il a continué à adorer Allah Tout-Puissant et à aider les pauvres, les nécessiteux et les orphelins même après le mois sacré du Ramadan et il n'a jamais cessé de rechercher Allah Tout-Puissant jusqu'au moment de sa mort. En tant que musulmans, c'est l'exemple que nous devrions suivre, car le Saint Prophète Muhammad Mustapha(saw) est notre modèle, comme le dit Allah Tout-Puissant dans le Saint Coran : «En vérité, vous avez dans le Prophète d'Allah un excellent modèle, pour celui qui craint Allah et le Jour dernier et qui se souvient constamment des enseignements et préceptes d'Allah. (chap. 33:22)

Les enseignements vertueux et spirituels ainsi que les avancées que nous avons accomplies et pour lesquelles nous avons tant oeuvré pendant le Mois Sacré du Ramadan, doivent guider nos vies quotidiennes durant le reste de l'année. Nous devons nous rappeler que le fait d'avoir vécu le Ramadan de cette année ne garantit en aucun cas que nous vivions le Ramadan de l'année prochaine car des personnes avec qui nous avons vécu le Ramadan ne sont plus avec nous. Un croyant devrait constamment viser et oeuvrer pour la plus grande élévation morale et spirituelle qui attirera la compassion, la mansuétude et la proximité avec Allah Tout-Puissant. Qu'Allah Tout-Puissant nous rende l'existence plus facile et nous permette d'assister à de nombreux autres Ramadans. Ameen.

Par la présente, je vous adresse à tous les salutations, l'amour, les prières et voeux les plus chaleureux et EID MUBARAK de Hazrat Khalifatul Masih V(Qu'Allah lui vienne en aide), le Chef Suprême et Spirituel de la Jama'at Ahmadiyya Musulmane Mondiale et de Hazrat Mirza Masroor Ahmad(Qu'Allah lui vienne en aide). Au nom de la Jama'at Ahmadiyya Musulmane de la Gambie, je vous souhaite humblement EID MUBARAK et une Koriteh Bénie.

Qu'Allah Tout-Puissant accepte tous les sacrifices et dévotions les plus humbles que nous avons fait Durant le Mois Sacré du Ramadan. Qu'il continue d'accorder sa protection et bénédiction a la Gambie, notre mère patrie bien-aimée, ainsi qu'à ses fils et filles, afin que la paix, la sécurité, la prospérité et la stabilité règnent constamment sur nous tous.

Amen.