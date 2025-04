Togo: Lire, écrire, entreprendre - L'alphabétisation au coeur du développement

Avec un taux d'alphabétisation estimé à 66,54 % en 2025 pour les personnes âgées de 15 ans et plus, le Togo redouble d'efforts pour améliorer l'accès à l'éducation de base, notamment à travers l'alphabétisation et l'éducation non formelle.

Conscient des enjeux majeurs liés à l'instruction, le gouvernement a organisé mercredi à Lomé une concertation autour de la nouvelle stratégie nationale d'alphabétisation et de l'actualisation des curricula destinés aux adultes et jeunes non scolarisés.

Cette initiative, portée par le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité et de la Promotion de la femme, a mobilisé divers acteurs du secteur éducatif. Objectif : améliorer la qualité des programmes existants, accroître leur accessibilité et les adapter aux réalités économiques et sociales actuelles.

Les discussions ont insisté sur plusieurs priorités :

L'engagement accru des autorités locales

L'ouverture de nouveaux centres d'alphabétisation

Le renforcement des mécanismes de suivi et d'évaluation

Un défi majeur a été identifié : le manque de données actualisées sur la population analphabète, notamment dans les collectivités territoriales. Cette lacune limite la planification de politiques publiques ciblées et efficaces.

Au-delà de la simple acquisition de compétences en lecture et en écriture, l'État veut inscrire l'alphabétisation dans une logique de développement durable. Cela passe par l'intégration de modules d'entrepreneuriat dans les programmes d'éducation non formelle.

Cette approche vise à renforcer l'autonomie économique des bénéficiaires, leur permettant de devenir acteurs du changement au sein de leurs communautés.

Les autorités plaident pour une prise en compte structurelle de l'éducation non formelle dans le budget national. Elles insistent également sur la nécessité de sensibiliser les élus locaux, souvent en première ligne des besoins éducatifs dans leurs territoires.

Enfin, le Togo envisage de mobiliser davantage de ressources à travers des partenariats avec le secteur privé et des organisations internationales, afin d'accélérer la mise en oeuvre de cette stratégie ambitieuse.

À travers cette nouvelle dynamique, le pays entend relever le défi de l'alphabétisation et offrir à chaque citoyen la possibilité d'accéder au savoir, à l'autonomie et à la dignité.