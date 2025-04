Afrique: Coopération - L'Algérie disposée à accompagner le Congo dans l'action de l'Etat en mer

L'ambassadeur d'Algérie au Congo, Azzedine Riache, a annoncé, le 2 avril à Brazzaville, la disponibilité de son pays à accompagner la mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales, lors de son échange avec le secrétaire permanent du Comité interministériel, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck.

Les voies et moyens permettant de renforcer la coopération bilatérale entre le Congo et l'Algérie ont été au menu de l'entrevue entre l'ambassadeur Azzedine Riache et le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck.

Selon le diplomate algérien, cette rencontre s'est inscrite également dans le cadre des préparatifs de la tenue de la huitième session de la Commission mixte entre les deux pays. « Le secteur maritime fait partie de ceux qui retiennent notre intérêt pour le partage d'expérience et du savoir-faire », a-t-il indiqué.

La mise en oeuvre réussie de la Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales, a déclaré l'ambassadeur, nécessite une expertise de haute facture. Ainsi, les deux personnalités ont évoqué l'actualisation du cadre juridique qui existe entre le Congo et l'Algérie, notamment l'accord signé en 2017 en matière de formation. « La formation de la ressource humaine qualifiée et adaptée aux besoins actuels est primordiale dans l'accompagnement de la Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales définie par le Congo », a fait savoir Azzedine Riache.

Par ailleurs, la possibilité de mettre à jour l'accord bilatéral sur le transport maritime signé en 2006 et l'élaboration d'une feuille de route contenant les actions à réaliser dans le cadre de la coopération entre le Congo et l'Algérie, dans le domaine de l'action de l'Etat en mer, en fonction des besoins de la partie congolaise, font partie des sujets sur lesquels le diplomate algérien et Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck ont échangé.

Il convient de souligner que la Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales inclut les aspects de sécurité, sûreté maritime et fluviale du pays, d'économie maritime et fluviale, de gestion du littoral ou des localités en bordure des eaux continentales dans le strict respect de la protection de l'environnement. Cette stratégie est une prescription du décret n°2019-125 du 3 mai 2019, portant organisation et coordination de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales.