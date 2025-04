Lesotho: Le pays frappé par les droits de douane les plus élevés au monde par Trump

TLDR

Le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur les importations en provenance du Lesotho, soit les droits les plus élevés pour un pays souverain en vertu du cadre tarifaire réciproque qu'il vient d'annoncer. Le royaume d'Afrique australe devient l'une des principales cibles de l'administration américaine, qui cherche à compenser les déséquilibres commerciaux avec plus de 180 pays.

Le tarif, calculé à l'aide d'une formule basée sur l'excédent commercial du Lesotho avec les États-Unis en 2024, a été "actualisé" par rapport à un taux de réciprocité totale de près de 100 %. Selon les données du Tralac Trade Law Centre, le Lesotho a exporté 264 millions de dollars de plus vers les États-Unis qu'il n'en a importé en 2022, principalement dans les secteurs des diamants et de l'habillement.

Le Lesotho impose actuellement des droits de douane de 99 % sur les produits américains. Environ 70 % de ses exportations vers les États-Unis ont bénéficié d'un accès en franchise de droits dans le cadre de l'AGOA. Le ministère du commerce du Lesotho s'est refusé à tout commentaire. Le Lesotho rejoint maintenant Saint-Pierre-et-Miquelon en haut de la liste des droits de douane, l'administration Trump ciblant les petites économies ayant d'importants excédents américains.

Points clés à retenir

Les droits de douane imposés au Lesotho mettent en lumière les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Afrique en matière d'équité commerciale et de stratégie de développement. Les principales exportations du pays, à savoir les vêtements et les diamants, ont bénéficié d'un accès en franchise de droits dans le cadre de l'AGOA, pierre angulaire de la politique commerciale américano-africaine depuis deux décennies.

La stratégie d'exportation du Lesotho, élaborée en partie avec le soutien des États-Unis, a contribué à créer des emplois dans le secteur manufacturier dans un pays où de nombreux jeunes émigrent vers l'Afrique du Sud à la recherche d'un emploi. Aujourd'hui, avec des droits de douane de 50 %, son avantage concurrentiel sur le marché américain est menacé. Les économistes avertissent que les droits de douane pourraient saper les efforts déployés pour encourager l'industrialisation en Afrique.

Yvonne Mhango, économiste de Bloomberg Africa, a déclaré que le fait de cibler le Lesotho - malgré sa petite taille et sa dépendance stratégique à l'égard des exportations - va à l'encontre des messages passés de Washington en matière de commerce et de développement. Si d'autres bénéficiaires de l'AGOA sont confrontés à des recalculs similaires, cela pourrait accélérer le pivot de l'Afrique vers des partenaires commerciaux offrant un accès plus stable au marché, notamment la Chine, l'UE et les pays du Golfe.