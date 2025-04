Afrique: Djamo lève 17 millions de dollars pour développer la banque numérique en région francophone

TLDR

La fintech ivoirienne Djamo a levé 17 millions de dollars de fonds propres pour développer ses services bancaires numériques en Afrique de l'Ouest francophone. Ce tour de table, mené par Janngo Capital, est le plus important jamais réalisé par une startup ivoirienne et porte le total des fonds propres de Djamo à plus de 31 millions de dollars.

Djamo, qui a été lancé en 2020, dessert plus d'un million d'utilisateurs en Côte d'Ivoire et au Sénégal. La société cible les individus sous-bancarisés et les petites entreprises avec une offre de produits qui se situe entre l'argent mobile et la banque traditionnelle. Elle propose des outils d'épargne, des produits d'investissement et des comptes liés aux salaires.

Seuls 5 à 10 % des utilisateurs reçoivent actuellement leur salaire par l'intermédiaire de Djamo, mais l'entreprise a pour objectif de porter cette part à 50 %. Le chiffre d'affaires a été multiplié par cinq depuis 2022, avec plus de 4,5 milliards de dollars de transactions traitées depuis le lancement. Le nouveau capital soutiendra l'expansion régionale et le développement de produits. Djamo prévoit de lancer des services de prêt et d'épargne rémunérée à mesure qu'elle obtiendra des licences supplémentaires.

Points clés à retenir

Le succès de Djamo met en évidence l'opportunité croissante de la fintech en Afrique de l'Ouest francophone, une région souvent négligée par les investisseurs mondiaux. Contrairement au Nigéria ou au Kenya, où l'activité fintech est concentrée, des marchés comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont une pénétration bancaire formelle plus faible mais une utilisation élevée de l'argent mobile.

Le modèle de Djamo cible les utilisateurs qui passent de l'argent mobile à des outils financiers plus avancés. Ces outils comprennent l'épargne, l'investissement et les comptes liés au salaire, des fonctions qui ne sont pas disponibles sur la plupart des portefeuilles mobiles. Plus de la moitié des utilisateurs de Djamo ne sont pas bancarisés, et 90 % d'entre eux utilisent l'application comme principal compte financier.

L'approche hybride de la startup - numérique d'abord avec des agents hors ligne - reflète la stratégie utilisée par les opérateurs d'argent mobile et comble les lacunes en matière d'infrastructure. Djamo étend également son offre à 10 000 petites entreprises avec des outils pour les paiements numériques et les services marchands. L'accent mis par l'entreprise sur l'inclusion financière, en particulier pour les femmes, s'aligne sur l'intérêt croissant des investisseurs pour les fintechs axées sur la mission. L'Afrique francophone est en train de devenir la prochaine région de croissance clé de la fintech à mesure que le secteur arrive à maturité.