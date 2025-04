Sénégal: Le président Faye annonce un commissariat spécial pour préserver l'attractivité du secteur touristique

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, mercredi, en conseil des ministres, la création prochaine d'un commissariat spécial chargé du tourisme en vue notamment de la préservation de l'attractivité du secteur touristique national.

"Il apparait urgent, suite à la réunion conjointe entre le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, de procéder à la création du Commissariat spécial chargé du Tourisme et de renforcer en ressources humaines et en équipements adéquats la nouvelle structure", a fait savoir le porte-parole du gouvernement dans le compte rendu du conseil des ministres.

Citant le chef de l'Etat, le texte rappelle que les ministres en charge de l'Intérieur, des Forces armées et du Tourisme "veilleront à la mise en oeuvre pragmatique d'une nouvelle politique de sécurisation des sites touristiques".

La même source annonce également la tenue d'un conseil interministériel sur la relance et le développement du secteur touristique, dans une perspective "d'assurer la prise en charge globale de la problématique".

Évoquant la problématique de la préservation de l'attractivité du secteur touristique national, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de prendre "toutes les dispositions et mesures requises pour assurer la sécurisation des personnes et des biens dans les sites, zones et établissements touristiques sur l'étendue du territoire national".