Tunisie: Vient de paraître - Tunisiens émérites

Quarante illustres figures tunisiennes sont remises à l'honneur dans un nouvel ouvrage intitulé "Tunisiens émérites" qui vient de paraître aux Éditions Leaders. Dédié à des hommes et des femmes contemporains qui nous ont quittés après avoir marqué de leur empreinte divers domaines aussi variés que la politique, les sciences, la médecine, la défense et les arts plastiques, ce livre revient sur leurs parcours et leurs oeuvres.

Parmi ces personnalités, figurent cheikh Mohamed Tahar Ben Achour, Mohamed Talbi, Hichem Djaït, Habib Bourguiba, Béji Caïd Essebsi, Ahmed Ben Salah, Said El Kateb, Abdelaziz Sekik, Lina Ben Mhenni, Maya Jeribi, Hammadi Bousbia, Jellal Ben Abdallah, Adel Mégdiche et bien d'autres.

L'ouvrage revêt une valeur particulière en raison de la qualité des plumes ayant contribué à la présentation de ces figures d'exception. Il s'agit notamment de Mohamed el Aziz Ben Achour, Ammar Mahjoubi, Rafaâ Ben Achour, Hamouda Ben Slama, Emna Menif , Ahmed Ounaies, Hamed Zghal, Mohamed Férid Ben Tanfous, Amin Bouker, Dorra Bouzid, Ahmed Friaa, Béchir Garbouj, Fayza Kefi, Mohamed Kerrou et d'autres.

C'est aussi que le doyen Sadok Belaïd rend hommage à Mohamed Talbi et de la doyenne Neila Chaâbane à Abdelfattah Amor et de Hammadi Redissi à Abdelwahab Meddeb.

Au-delà du devoir de mémoire, ce livre ne se limite pas à commémorer le parcours de ces personnalités inspirantes pour les générations futures, mais vise également à encourager les municipalités et les ministères à attribuer leurs noms aux rues et avenues. ambitionne d'inspirer les jeunes générations en leur faisant découvrir des itinéraires d'exceptions incitant les municipalités et les ministères à attribuer noms aux rues et avenues du pays. Cette initiative se poursuivra à travers d'autres tomes à paraître.