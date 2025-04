Tunisie: Zoo du Belvédère - Les billets écoulés à cinq dinars et plus sur le marché noir !

L'Aïd el Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan, empreint de spiritualité, représente l'occasion non seulement de renforcer les liens familiaux en rendant visite aux membres de la famille mais de récompenser également les enfants qui ont fait preuve de patience en voulant pour certains jeûner et en supportant l'humeur souvent irritable de leurs parents pour qui la fatigue s'est souvent fait souvent ressentir à la fin de longues journées de privation.

Une tradition bien ancrée chez de nombreuses familles consiste, le jour de l'Aïd, à parer leurs enfants de leurs plus beaux atours pour faire la photo traditionnelle dans des espaces soigneusement décorés pour l'occasion et à les emmener ensuite au zoo du Belvédère pour voir les animaux. Chaque année, le poumon vert du centre-ville enregistre une affluence record de visites. Voulant profiter du nombre très important de visiteurs pendant la période de l'Aïd el Fitr et de l'impatience et de l'exaspération de ces dernier à cause des longues files d'attente devant les guichets, des intrus viennent très tôt pour acheter un grand nombre de billets et les revendre plus chers à des visiteurs ne voulant pas patienter dans les longues files indiennes.

Alors que les tarifs d'entrée au zoo ont été fixés à 1 dinar 500 pour les enfants et 2 dinars pour les adultes, les billets sur le marché noir s'écoulent à cinq dinars et plus. AU cours de son passage sur la radio Mosaïque, Mariem Dkhili la directrice par intérim du parc zoologique du Belvédère, a affirmé que le parc a reçu la visite de 9000 citoyens le jour de l'aïd, en mettant l'accent sur le fait que les personnes voulant effectuer une visite du zoo doivent acheter leurs billets auprès des agents des guichets et non auprès d'intrus ne faisant pas partie du personnel du parc.

S'exprimant sur le programme d'introduction de nouvelles espèces dans le zoo, la directrice par intérim du parc a souligné que le parc prévoit prochainement de faire l'acquisition du zèbre et de la panthère noire, ajoutant que la procédure prend du temps en raison du coût élevé de ces animaux et de la réglementation stricte qui régit la vente et l'achat d'animaux provenant d'autres zoos.