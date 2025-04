Algérie: Le pays dépose un dossier d'inscription de 'l'art de l'ornementation avec des bijoux en argent émaillé de l'habit féminin de la Kabylie' auprès de l'UNESCO

ALGER — L'Algérie a déposé par envoi électronique un dossier d'inscription de "l'art de l'ornementation avec des bijoux en argent émaillé de l'habit féminin de la région de Kabylie : fabrication, conception et port" sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Cette démarche intervient dans le cadre "des efforts constants de l'Etat algérien visant à protéger et à valoriser son patrimoine culturel matériel et immatériel", précise le texte.

Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a, ainsi, présidé, dimanche dernier au siège du Centre national des recherche en préhistoire, anthropologie et histoire (CNRPAH) à Alger, la cérémonie de l'envoi électronique du dossier de candidature de l'Algérie pour l'inscription de "l'art de l'ornementation avec des bijoux en argent émaillé de l'habit féminin de la région de Kabylie: fabrication, conception et port" sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, et ce, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines conformément aux procédures en vigueur, ajoute le communiqué.

Cette nouvelle candidature intervient "en parachèvement des succès obtenus par l'Algérie dans le domaine de l'inscription d'éléments de son patrimoine culturel immatériel auprès de l'UNESCO, au nombre de 8 éléments nationaux, le dernier en date étant le « costume festif féminin de l'Est algérien » dans toute sa composante gandoura, melhfa et caftan et les bijoux traditionnels assortis", selon la même source.

L'Algérie a également inscrit cinq éléments patrimoniaux communs avec des pays arabes et africains, se plaçant ainsi parmi "les pays leaders en matière d'inscription du patrimoine culturel vivant", ce qui confirme son engagement à préserver son identité culturelle et à mettre en avant son patrimoine séculaire à l'échelle mondiale.

Le présent dossier a été préparé à travers la mobilisation d'une équipe de travail élargie regroupant les directions de la Culture et des Arts, les établissements culturels, les musées relevant du ministère de la Culture et des Arts, des chercheurs universitaires, des artistes, des artisans, des ateliers de couture et de confection de bijoux et des associations de la société civile avec la coordination du CNRPAH, l'objectif étant d'assurer l'opérationnalité de l'Algérie pour le rendez-vous annuel fixé par l'UNESCO le 31 mars de chaque année".

Le ministère de tutelle veille à parachever le recensement général d'autres éléments patrimoniaux proposés à l'inscription, englobant les genres musicaux algériens des différentes régions du pays, les costumes traditionnels féminins et masculins de la région centre et du Grand sud, a-t-on précisé.

Ces dossiers sont actuellement soumis à l'examen et à la préparation, en prévision de leur dépôt lors des prochaines sessions du comité intergouvernemental du patrimoine immatériel de l'humanité, et ce conformément au système adopté par l'UNESCO, permettant à chaque pays de soumettre un seul dossier par an.